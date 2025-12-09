SLAVLJE U DOMU MARIJANE MIĆIĆ: Voditeljka rodila ćerku u 38. godini, dugo krila muža, a sad podelila emotivni prizor (FOTO)

Voditeljka Marijana Mićić sa suprugom Milošem dobila je dve ćerke, a prvu naslednicu, koja danas slavi 4. rođendan, rodila je u 38. godini.

Marijana je na Instagramu podelila fotografiju naslednice sa tortom, dok se iza nje vidi kako su ukrasili porodični dom pred novogodišnje praznike.

"Jako je bitno sa kim ćeš napraviti dete"

Inače, Marijana je jednom prilikom govorila o suprugu i istakla da je jako bitno sa kim će žena dobiti dete.

- Ja imam divnog partnera, i evo, posle skoro 10 godina mislim da ne postoji stvar koja bi mogla njega da isprovocira. On je prosto normalan čovek, i uvek sam ranije govorila da možeš da se zabavljaš sa raznim tipovima, ali je jako važno sa kim ćeš napraviti dete. Jednostavno sam i tada mogla, a i dan danas mogu da potpišem da šta god da se desi sa Milošem, nikada nećemo doći do tih pomoćnih situacija, daleko bilo. Normalna je osoba, ne provocira me i samim tim ja spuštam loptu. Trebalo mi je pet godina, deset, trebaće mi možda još 15, nije važno, da naučim da se ponašam kao on, ali sam sve bolja i bolja, jer je on takav - rekla je voditeljka tada u emisiji "Magazin in" i dodala:

- Naišla sam na divnog muškarca koji to ume da izdrži. Priznala sam da je on mene napravio ovakvu kakva sam sada.Mićićka je svojevremeno ispričala kako je upoznala sadašnjeg supruga.

- Upoznali smo se na hodniku. Ja sam bila gladna, on je nosio neku hranu, pa sam ga primetila – rekla je jednom Mićićeva i ovaj susret pripisala sudbini.

- Sigurno je da su sudbina ili svemir uradili svoj deo posla, ali smo nas dvoje i te kako zaslužni. Da moje i njegove akcije nisu nailazile na prave reakcije, veza sigurno ne bi trajala, bez obzira na ljubav - rekla je Marijana ranije u intervjuu za magazin "Hello".

Autor: M.K.