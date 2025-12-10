Skandal na nastupu srpskog pevača: Skinuo se potpuno go na nastupu, pa gađao publiku, pogledajte snimak

Mladi regionalni muzički izvođač, Gregor Magaš, veliku popularnost stekao je zahvaljujući društvenoj mreži TikTok, gde je njegov najnoviji video šokirao sve.

Sada je održao svoj prvi nastup u jednom beogradskom lokalu, a prisutne obožavaoce potpuno je šokirao kada se tokom performansa skinuo do gole kože. Dok je izvodio jednu od svojih numera, Gregor je počeo da se skida na sceni, što je izazvalo pravu euforiju u publici.

Fanovi su bili u transu, a snimci sa nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže.

Osim toga, mladi muzičar je tokom nastupa gađao publiku parama, što je dodatno izazvalo još veći haos u lokalu. Publika je vrištala, grabila novčanice i snimala svaki njegov pokret. Gregor se nakon skandaloznog nastupa oglasio na svom Titktok profilu.

- Jel mi nastup bio preskup? Jel vam žao para koje ste dali na karte? - pitao se pevač, dok su se ispod videa samo nizali komentari.

