TOG PAPKA NE TREBA DVAPUT... Maca žestoko prozvao Bojanića, pa razvezao jezik o Jovani Jeremić! Javno su ratovali, a sada...

Poznati glumac Dragan Marinković Maca gostovao je u emisiji "Amidži šou" na Pinku, gde je bez dlake na jeziku odgovorio na škakljivo pitanje voditeljka Ognjena Amidžića.

Naime, veliku pažnju privuklo je njegovo prepucavanje sa voditeljkom Jovanom Jeremić, kada ju je svojevremeno prozvao na društvenim mrežama zbog jednog lapsusa, a ona mu nije ostala dužna. Takođe, domaća javnost svojevremeno je pratila njegove javne ratove sa Milošem Bojanićem, sa kojim je bio nekoliko meseci u rijalitiju, a Ognjenovo pitanje ticalo se baš njih dvoje.

Amidžić je Macu upitao da li bi pre proveo mesec dana na pustom ostrvu sa Jovanom Jeremić ili Milošem Bojanićem, a glumac je imao spreman odgovor:

- Sa Jovanom Jeremić. Pa, Jovana... Ja bih odmorio, ona bi se ispričala napokon i to je to - u svom stilu poručio je Maca.

Usledilo je novo pitanje.

- Izjavio si da je papak gori od atomske bombe. Navedi ime jednog papka sa estrade - glasilo je pitanje, a Maca je rekao:

- Sada si ga spomenuo, ne treba ga dvaput pominjati - rekao je Maca, čime je aludirao na Bojanić.

Princ: Protiv Harem Girls nemam ništa

U emisiji je gostovao i Princ od Vranje, koji je svojim odgovorom na pitanje voditelja objasnio u kakvom je odnosu sa Majom Nikolić, ali i Harem Girls, grupom sa kojom se šuškalo da je bio u sukobu tokom ovogodišnjeg festivala "Pesma za Evroviziju".

- Bila je ponuda za duet sa Majom pre dve godine, ali nije joj se dopala pesma. Ja bih išao sa Harem Girls lagano, nikad nisam imao loš odnos sa njima, ali ne bih se presvlačio - rekao je Princ.

Autor: D. T.