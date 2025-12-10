Kad smo raskidali zamolio me je jednu stvar: Popovska u javnost iznela detalje razlaza sa Reljom Torinom

Teodora Popovska i Relja Torino letos su obelodanili da su raskinuli, te da su stavili tačku na zajedničke nastupe. Poslednji su održali u Budvi, a potom se posvetili solo karijerama.

O detaljima raskida nisu želeli da detaljišu, a Teodora je sada u emisiji "Amidži šou" na Pinku progovorila o bivšem.

- Da ti Relja priđe sa izvinjenjem i nekom pričom, da li bi se pomirila sa njim? - glasilo je pitanje voditelja Ognjena Amidžića, na koje je Popovska odgovorila:

- Mi nismo posvađani, u super smo odnosima. Znaš da bih ja progovorila, volim da pričam o svom ljubavnom životu, ali me je zamolio kada smo se odvajali da zadržimo taj deo privatnim - priznala je ona.

- Svoju odluku sam odavno donela i to je ljudima jasno, to se vidi - zaključila je.

Opekla sam se mnogo puta

Podsetimo, pevačica je letos priznala govorila o raskidu sa Reljom.

- Svoje emocije bih odsad držala privatno, opekla sam se mnogo puta. Relja i ja smo pre svega saradnici, pa prijatelji. Videla sam dosta komentara o raskidu, ne bih pričala o tome, želim da se fokusiram na solo karijeru. Razlika u godinama se osetila, par puta, ali to nije bilo nešto negativno. Naučio me je dosta toga, ja sam često bila razmažena i detinjasta. Dolazilo je do problema zato što sam ja mlađa, ne zato što je on stariji. Nova ljubav mi ne treba - rekla je Popovska.

Autor: D. T.