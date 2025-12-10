Kako je došlo do pomirenja s Miletom Kitićem? Sandra Afrika sve priznala, pa progovorila o emotivnoj vezi sa 20 godina mlađim TikTokerom

Folk pevačica Sandra Afrika karijeru je započela kao igračica Mileta Kitića, a onda se otisnula u solo muzičke vode i postala jedna od najplaćenijih pevačica na domaćoj estradi. Iako su zajedno sarađivali na početku njenog estradnog puta, godinama nisu razgovarali, a domaća javnost brujala je o njihovim medijskim ratovima.

Zbog toga je sve iznenadilo to što je baš Sandra bila gost na Kitićevom solističkom koncertu koji je održao krajem novembra u Zagrebačkoj areni. Njih dvoje su zajedno zapalili scenu, na oduševljenje prisutnih Kitićevih fanova iz Hrvatske, a niko nije znao kako je do pomirenja došlo.

@sandraafrikamusic Da se vratimo u 2004. 😁✌🏽 Udaram u glavu ko sampanjac 🥂🍾 ♬ original sound - Sandra Afrika

Upravo to zanimalo je korisnike Instagrama, a pitanje je Sandri u svojoj emisiji preneo Ognjen Amidžić.

- Kako je došlo do pomirenja s Miletom Kitićem i Martom Savić? - glasilo je pitanje.

- Ja se nisam ni svađala sa njima. Samo sam u jednom momentu iznela neko svoje mišljenje koje je bilo pre sto godina, šta je bilo, kako je bilo. Niko se ni sa kim nije svađao - odgovorila je Afrika.

Skandale je Sandra pravila, ne ja

Podsetimo, Marta je svojevremeno progovorila o njenom i Miletovom sukobu sa Afrikom.

- Skandali su bili po pitanju te osobe, ne po pitanju mene. Meni je uvek žao kada se ja spominjem negde nezasluženo. Moje mišljenje o svemu tome – miševi uvek postoje, oni imaju svoje rupice. Iz njih izlaze, vraćaju se u njih. Pričaju, rade šta rade. Ali, miš je mali i kada se popne na brdo - rekla je ranije za medije Marta, a Sandra joj je tada žestoko odgovorila:

- Neki ljudi pobegnu iz sela, ali selo iz njih nikada. Vidim koliko je boli to moje brdo na koje se penjem, a i dalje sam miš na njemu, kada ja radim Švajcarsku, Austriju, Bosnu. Eto, to brdo možda boli.

Nisam u vezi sa TikTokerom

U emisiji "Amidži šou" bilo je govora i o emotivnom statusu pevačice, koja je demantovala da je u vezi sa znatno mlađim TikTokerom Đuntom, koji joj je glumio u spotu.

- To je moj sin iz prvog braka (smeh). Ma, ne. Mi se zezamo, ja se šalim stalno na tu temu. To je dečko koji je bio u mom spotu, on je TikToker. Sa njim sam super, naravno da nisam sa njim u vezi - objasnila je pevačica.

Autor: D. T.