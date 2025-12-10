ONO ŠTO SAM ČULA, NIJE ME DOTAKLO: Anabela Atijas priznala zbog čega ne snima nove pesme s Gagijem, pa otkrila šta je Luna nasledila od njih

Bez dlake na jeziku!
Pevačica Anabela Atijas gostujući u emisiji ''Amidži šou'' predstavila je svoju novu duetsku pesmu pod nazivom ''Loša kopija'' koju je snimila sa DJ Šonetom, a tom prilikom otkrila je zbog čega još nije snimila nove pesme sa bivšim suprugom Gagijem Đoganijem.
Zašto ne želiš da snimiš nove pesme s Gagijem? - postavio je Ognjen pitanje Anbeli.
- Nije tačno da ne želim. Gagi je imao ideju, ali ono što sam ja čula mene nije dotaklo, ja smatram da Fanky G treba da ima neku dobru pesmu.
Dve tvoje osobine koje prepoznaješ kod Lune i dve Gagijeve? - glasilo je sledeće pitanje za Anabelu.
- Zna da lupi tako nešto. Podseća me na Gagija kad hoda i igra, a od mene je nasledila sve najbolje.
Autor: M.K.