Bila je inspiracija mnogima.
Čuvena spisateljica Isidora Bjelica danas bi napunila 58 godina, da 2020. nije izgubila bitku sa opakom bolešću.
Njena borba protiv bolesti bila je iscrpljujuća i teška, ali Isidora ni u jednom trenutku nije gubila nadu. Lek je tražila svuda. Kako je pričala, isprobala je preko 150 alternativnih metoda lečenja, kao i da je tu grešila i da je čudesnu vest da od 70 metastaza više nema nijednu aktivnu dobila zahvaljujući kombinaciji hemioterapije, biološke i imunoterapije.
- Imam kancer jajnika koji se širi kao požar. Danas mogu da budem u remisiji, a za dva meseca na samrti. U borbi s rakom nema pravila. Zato sam tragala za lekom u 12 zemalja. Četiri puta sam bila na ivici smrti i četiri puta se vraćala. Videla sam koliko je čovek glup i malen - rekla je Isidora svojevremeno.
Ona je o svojoj bolesti pričala otvoreno i davala nadu svima koji prolaze kroz isti problem.
- Od trenutka dijagnoze život je logor. Ne znaš kada će te odvesti na pogubljenje, a svaki novi dan je mučenje. Pojma nemaš šta si kriv i što te muče, a opet veruješ u čudo i nadaš se. Kažu ovo nije život… Sve ih razumem, ovo nije za živog čoveka. Molila sam dragog Boga da me snaga i zdrav razum ne izdaju - pričala je tada Bjelica.
Autor: R.L.