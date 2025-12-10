DANAS BI NAPUNILA 58 GODINA! Isidora Bjelica se lavovski borila, ali bolest je bila jača: Dvanaest godina sam tragala az lekom, četiri puta sam se vraćala sa ivice smrti!

Bila je inspiracija mnogima.

Čuvena spisateljica Isidora Bjelica danas bi napunila 58 godina, da 2020. nije izgubila bitku sa opakom bolešću.

Njena borba protiv bolesti bila je iscrpljujuća i teška, ali Isidora ni u jednom trenutku nije gubila nadu. Lek je tražila svuda. Kako je pričala, isprobala je preko 150 alternativnih metoda lečenja, kao i da je tu grešila i da je čudesnu vest da od 70 metastaza više nema nijednu aktivnu dobila zahvaljujući kombinaciji hemioterapije, biološke i imunoterapije.

- Imam kancer jajnika koji se širi kao požar. Danas mogu da budem u remisiji, a za dva meseca na samrti. U borbi s rakom nema pravila. Zato sam tragala za lekom u 12 zemalja. Četiri puta sam bila na ivici smrti i četiri puta se vraćala. Videla sam koliko je čovek glup i malen - rekla je Isidora svojevremeno.

Ona je o svojoj bolesti pričala otvoreno i davala nadu svima koji prolaze kroz isti problem.

- Od trenutka dijagnoze život je logor. Ne znaš kada će te odvesti na pogubljenje, a svaki novi dan je mučenje. Pojma nemaš šta si kriv i što te muče, a opet veruješ u čudo i nadaš se. Kažu ovo nije život… Sve ih razumem, ovo nije za živog čoveka. Molila sam dragog Boga da me snaga i zdrav razum ne izdaju - pričala je tada Bjelica.

Autor: R.L.