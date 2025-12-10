NIJEDAN POP NEĆE REĆI DA... Sandra Afrika naišla na žestoku osudu jer je HTELA DA KRSTI KUČE, a nakon što je reagovala crkva, oglasila se i ona!

Burne reakcije.

Pevačica Sandra Afrika nedavno je naišla na oštre kritike i burne osude jer je na društvenim mrežama pričala o tome kako želi da krsti svog psa, pa je čak tražila i kumove.

Tim povom oglasila se i crkva, a monasi su izjavili da je ovo grešno i da ne bi trebalo da se radi. Sada se oglasila i Sandra.

- Nisam se sprdala sa crkvom, to nije moja fora, svi se snimaju uz tu foru. Govore da će psa da krste, ja sam isto kao i drugi. To je TikTok, ali se jedino moj video računa izgleda, ostali se ne računaju... (smeh) Ne smatram da mi se ovo obilo o glavu, nisam neko ko radi loše stvari. Nijedan pop neće reći da je super fora za TikTok - rekla je pevačica.

Ona je ispričala i koju pesmu je najskuplje platila.

- Pesma "Devojka tvog druga" je najviše plaćena. Meni je to bilo mnogo skupo. Evo, reći ću cenu, bila je 20.000 evra. Daješ pare, ne znaš da li će to da se isplati. Ta mi je bila najskuplja, zadnje pare su se dale iz kuće - rekla je Afrika.

Autor: R.L.