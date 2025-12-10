AKTUELNO

Domaći

NIJEDAN POP NEĆE REĆI DA... Sandra Afrika naišla na žestoku osudu jer je HTELA DA KRSTI KUČE, a nakon što je reagovala crkva, oglasila se i ona!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Burne reakcije.

Pevačica Sandra Afrika nedavno je naišla na oštre kritike i burne osude jer je na društvenim mrežama pričala o tome kako želi da krsti svog psa, pa je čak tražila i kumove.

Tim povom oglasila se i crkva, a monasi su izjavili da je ovo grešno i da ne bi trebalo da se radi. Sada se oglasila i Sandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisam se sprdala sa crkvom, to nije moja fora, svi se snimaju uz tu foru. Govore da će psa da krste, ja sam isto kao i drugi. To je TikTok, ali se jedino moj video računa izgleda, ostali se ne računaju... (smeh) Ne smatram da mi se ovo obilo o glavu, nisam neko ko radi loše stvari. Nijedan pop neće reći da je super fora za TikTok - rekla je pevačica.

Ona je ispričala i koju pesmu je najskuplje platila.

- Pesma "Devojka tvog druga" je najviše plaćena. Meni je to bilo mnogo skupo. Evo, reći ću cenu, bila je 20.000 evra. Daješ pare, ne znaš da li će to da se isplati. Ta mi je bila najskuplja, zadnje pare su se dale iz kuće - rekla je Afrika.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: R.L.

#Sandra Afrika

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo je jedva čekala da čuje: Anđela nahvalila Miljanu za sve pare, Matei poručila da diže sidro iz odnosa sa Kulićevom! (VIDEO)

Politika

GRAĐANI BESNI ZBOG PONAŠANJA BLOKADERA I OPOZICIONARA: 16 minuta tišine obavezno, a posle lumperajka

Domaći

'ONA JE SVE ŠTO MUŠKARCI VOLE I MRZE' Vedrana Rudan nikad iskrenije o liku i delu Severine: Žele je, a ne mogu je imati! Evo i šta kaže o Teya Dori i

Domaći

OPROSTI JOJ, GOSPODE! Sandra Afrika želi da KRSTI PSA, oglasili se iz crkve: S gorkim suzama treba da se pokaje!

Košarka

'PEŠIĆ JE UŽASAN I BAHAT!' Skandalozno: Hrvatski novinar sramno isprozivao selektora Srbije, pa potkačio i Jokića!

Politika

'Za Dom Spremni' danas uživo u hrvatskom Saboru! Pa sad neka nastave blokaderi da im trče u zagrljaj i da poručuju kako im je najvažnija podrška iz Li