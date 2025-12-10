AKTUELNO

Domaći

Slavlje u domu Cece Ražnatović: Bogdana se prva oglasila, pljušte čestitke (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bokser Veljko Ražnatović od rane zore prima čestitke budući da danas proslavlja 29. rođendan. Ovim povodom je njegova supruga Bogdana na pravila kolaž njihovih fotografija.

Ona je objavila porodične fotografije na kojima se vidi koliko njih dvoje uživaju, a onda je podelila i zanimljive trenutke sa porodicom.

- Srećan rođendan Veljko - stajalo je u objavi na njenom Instagram profilu.

Foto: TV Pink Printscreen

Veljko i Bogdana su krajem novembra proslavili šest godina od kako su u braku. Iz njihove ljubavi rodila si se tri sina, Željko, Krstan i Isaija, a bokser je nedavno progovorio i o četvrtom detetu.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – priznao je Ražnatović u jednom podkastu.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

"Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili", rekla je Anastasija jednom prilikom.

Autor: N.B.

#Bogdana Ražnatović

#Porodica

#Rođendan

#Veljko Ražnatović

POVEZANE VESTI

Domaći

Slavlje u domu Cece Ražnatović: Pristižu čestitke sa svih strana, a prva joj je čestitala OVA KOLEGINICA (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DOMU NIKOLE ROKVIĆA! Njegova supruga se obratila emotivnom porukom, a čestitke samo pljušte! (FOTO)

Domaći

POZNATO KADA STIŽE BEBA! Bogdana i Veljko Ražnatović se oglasili iz bolnice, pozirali nikad srećniji (FOTO)

Domaći

Veljko Ražnatović za Pink.rs otkrio kako je Bogdana posle porođaja, a tek da čujete mnoćno značenje imena Isaija

Domaći

Danas je dan kada mi je Bog... Veliko slavlje u domu Aleksandre Prijović, prva se oglasila ONA (FOTO)

Domaći

Do carstva obećanog, jedina moja: Veljko Ražnatović uputio nikad emotivnije reči Bogdani povodom pete godišnjice braka