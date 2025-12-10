AKTUELNO

Nek i njima ružnima bude lepo: Nakon vesti da je verio najboljeg prijatelja, oglasio se Čeda Jovanović

Političar Čeda Jovanović u utorak je reagovao na Instagramu nakon što je jedan profil odbjavio dezinformaciju da se verio sa njegovim partneromAleksandrom Kosom.

On je na svoj profil postavio vest da oni pripremaju venčanje u Crnoj Gori, i obratio se autoru:

- A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put... - napisao je Čeda.

Od tada se pojavljuju pojedine informacije pa i da su Čeda i Aleksandar prijavili profil u policiji, ali ljudi iz njihovog okruženja kažu da po tom pitanju nisu ništa učinili i da je cela ova priča Čedi smešna.

Čeda se sada oglasio i sa osmehom prokomentarisao ovu temu o kojoj se priča već dva dana.

- Mogu da pišu šta god hoće kao i uvek. Ako im je život zbog toga lepši, drago mi je. Nek i njima ružnima bude lepo.

Podsetimo, Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi od kada se rastao sa suprugom Jelenom Jovanović u februaru prošle godine. Njih dvojica se gotovo ne razdvajaju, zajedno putuju, a često objavljuju zajedničke snimke i iz beogradskih kafana.

Aleksandar je njegov iskren prijatelj koji je uz Jovanovića u svakoj situaciji.

Čeda Jovanović i Jelena su u februaru prošle godine rešili da se razvedu. Oni su to krili od javnosti, ali je tu informaciju Kurir otkrio krajem prošle godine. Čeda je tada potvrdio našu informaciju, a Jelena se do danas nije oglasila. Ona se drži svog stava od ranije da ne daje izjave.

Autor: N.B.

