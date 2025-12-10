ŠOK SNIMAK! Isplivali novi detalji drame koju je Ana Nikolić ima u Dubaiju: Sad sam zvala muriju...

Pevačica Ana Nikolić doživela je pravu dramu u Dubaiju kada su hteli da je izbace iz hotelske sobe. Ana je sada na svom Instagram profilu podelila još jedan audio snimak na kojem se čuje da govori kako joj je direktor hotela lupao na vrata.

Ana Nikolić nekome je prepričavala kako je u Dubaiju zvala policiju.

- Sad sam zvala muriju, pošto mi ovde lupa direktorka hotela i to kao na engleskom. Pazi, rekla sam joj: "Slušaj, klošarko, a vidim da ti je njuška srpska. Nemoj ovde da mi pričaš na engleskom, da te ne bi bacila kroz terasu bre. Pliz in ingliš, ingliš... Pliz in arabik - prepričala je neprijatnu situaciju Ana.

Da podsetimo, Anu su čak i izbacivali iz hotela u Dubaiju.

Ana Nikolić nije želela da napusti sobu koja je bila unapred bukirana i tada je počeo haos. Zaposleni u hotelu je kod Ane i odneo joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala.

Tokom drame u hotelskoj sobi sa osobljem hotela, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu je Ana napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jere je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković.

