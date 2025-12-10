AKTUELNO

Domaći

ŠOK SNIMAK! Isplivali novi detalji drame koju je Ana Nikolić ima u Dubaiju: Sad sam zvala muriju...

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Pevačica Ana Nikolić doživela je pravu dramu u Dubaiju kada su hteli da je izbace iz hotelske sobe. Ana je sada na svom Instagram profilu podelila još jedan audio snimak na kojem se čuje da govori kako joj je direktor hotela lupao na vrata.

Ana Nikolić nekome je prepričavala kako je u Dubaiju zvala policiju.

- Sad sam zvala muriju, pošto mi ovde lupa direktorka hotela i to kao na engleskom. Pazi, rekla sam joj: "Slušaj, klošarko, a vidim da ti je njuška srpska. Nemoj ovde da mi pričaš na engleskom, da te ne bi bacila kroz terasu bre. Pliz in ingliš, ingliš... Pliz in arabik - prepričala je neprijatnu situaciju Ana.

Da podsetimo, Anu su čak i izbacivali iz hotela u Dubaiju.

Ana Nikolić nije želela da napusti sobu koja je bila unapred bukirana i tada je počeo haos. Zaposleni u hotelu je kod Ane i odneo joj ključ i rekao da moraju da pređu u drugu sobu, na šta ona nije pristala.

Tokom drame u hotelskoj sobi sa osobljem hotela, Rale je otišao do bašte hotela pored bazena da se malo opusti. U međuvremenu je Ana napravila neki račun od 200 dolara, za koji Rale nije znao, jere je bilo posle čekauta.

- Anu nisu izbacivali iz sobe, već su joj uzimali stvari da joj prebace u drugu sobu - potvrdio je Ratković.

Autor: N.B.

#Ana Nikolić

#Rale Ratković

#dubaij

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Ana Nikolić objavila snimak ćerke u njenoj garderobi! Evo kako pevačica progovodi vreme s naslednicom nakon HAOSA u Dubaiju (VIDEO)

Domaći

POGLEDAJTE ŠOK SNIMAK KAKO ANU NIKOLIĆ IZBACUJU IZ HOTELSKE SOBE U DUBAIJU! Pevačica u žestokoj raspravi sa osobljem: Odbijam da platim, pozvala sam p

Domaći

OGLASILA SE ANA NIKOLIĆ NAKON ŠTO JE RALE PRODAO TEI PESMU, KOJU JE ONA OTPEVALA: Uz kratak opis odgovorila koleginici (FOTO)

Domaći

Slavica Ćukteraš preživela dramu: Hitno se oglasila i otkrila šta joj se desilo (FOTO)

Domaći

EVO GDE JE ANA NIKOLIĆ NAKON SKANDALA U DUBAIJU: Pevačica se odmah zaputila na OVO mesto, nije bila sama...

Domaći

ANA NIKOLIĆ POSLALA EMOTIVNU PORUKU I DIRNULA JAVNOST: Pevačica usred agonije uputila javno reči koje kidaju dušu