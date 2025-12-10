Folkerka (63) tvrdi da nema estetske korekcije: Koristim kozmetiku od 300 dinara i zadovoljna sam

Ovo je istina!

Pevačica Zlata Petrović tvrdi da nikada nije radila botoks, niti bilo kakvu estetsku korekciju na svom licu, a kako kaže njena kozmetika košta između 300 i 500 dinara. Takođe, priznala je da nakit kupuje kod Kineza.

- Zamislite da odem na botoks sa ovim mojim obrazima, kako bih izgledala? Pa užasno! Meni to ne stoji, inače bih stavila, ali nemam problem sa borama. Nikada nijednu intervenciju nisam imala. Ja samo poradim sa svojim mozgićem. Ako neko ima samopouzdanja to sam ja. Ja sam mala i dinamitna žena, može se tako reći - rekla je Zlata i dodala da ne daje mnogo novca na garderobu.

- Sa malo para mogu divno i lepo da živim. Ja kod Kineza sebi kupim minđušice i budem presrećna. Svaka žena sa malo para može da se lepo obuče, ja i kozmetiku kupujem koja košta između 300 i 500 dinara. Ja čak ne idem ni kod kozmetičara, nemam potrebu - kazala je Zlata Petrović.

Inače, pevačica Zlata Petrović se sa 16 godina udala za čoveka kojeg nije volela.

- Udala sam se u 16 godini za čoveka koga nisam volela. Završila sam osmi razred, trebalo je da idem dalje na školovanje, međutim, to se nije dogodilo. Tako je tada bilo... Ako ne ideš u školu, udaju te. Iako je u toj porodici sve bilo divno, ja nisam volela. Nek mi oprosti i taj dečko i svi, ali smatrala sam da sam najnesrećnija na svetu. Da nije bilo tog neželjenog braka, ne bih se bavila ovim poslom. Generalno, nisam volela posao pevačice. Kad je moja majka dolazila kući, između nje i očuha, koji ju je mnogo voleo, bilo je svađa, tuča i ljubomore, te zbog toga nisam volela da pevam. Ja jednostavno nisam znala da li to znam. Ali, nakon što sam pobegla, otišla sam u pevačice.



Autor: N.B.