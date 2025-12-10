AKTUELNO

Naša influenserka završila s ćerkom u Institutu za majku i dete: Temperatura joj je 41, ali... (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Poznata influenserka Jelena Nikolić, poznatija kao Cobeliks ili Babytuna ima dvoje dece sa vaterpolistom Nemanjom Vicom. Jelena je prvo rodila ćerku Milu, a onda je na svet došao i naslednik Orjen.

Jelena je sada podelila na Instagramu kako njena ćerka Mila ima temperaturu, te da se sa njom nalazi na Institutu za majku i dete.

- Temperatura 41, ali nesalomiv duh - napisala je majka uz sliku naslednice koja je ipak skupila snagu da se prošeta.

Inače, Jelena je ranije bila u dugogodišnjoj vezi sa poznatim reperom i muzičkim producentom Slobodanom Veljkovićem Cobijem. Njihova ljubavna priča bila je poznata javnosti, a mnogi su verovali da će stati na "ludi kamen".

Međutim, došlo je do iznenadnog raskida, nakon kojeg su prestali da se prate na društvenim mrežama. – Već neko vreme nisu zajedno, valjda je došlo do prezasićenja. Ne znaju se tačni razlozi, Cobi nije neko ko o tome otvoreno priča, jednostavno nema potrebu.

Jelena Nikolić je na svom TikTok nalogu objavila je snimak sa intimne ceremonije.

Venčanju su pored mladenaca prisustvovali samo kumovi i matičarka. Jelena je bila u kratkoj boho haljini, mladoženja u pantalonama i bež majici uz ležerno obučene svedoke.

Autor: N.B.

