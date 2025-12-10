Jelena oduševila Slobu! Pripremila mu omiljeno jelo pa mu se obratila javno: Za mog muža monaha... (FOTO)

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović pokazala je kakva je domaćica. Ona je za svog supruga spremila prebranac i odmah to podelila na mreže.

S obzirom na to da je u toku Božićni post, Jelena je spremila za svog supruga posni ručak i to odmah podelila na Instagramu.

- Prebranac na vodi, za mog muža monaha - napisala je ona. Inače, Jelena Radanović i Soba Radanović se trenutno nalaze kod njegove majke u Zrenjaninu.

Inače, supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović veoma je aktivna na društvenim mrežama gde neretko deli fotografije i snimke iz njihove svakodnevnice, ali i motivacione i duhovne poruke.

Jelena je podelila na Instagramu poruku u kojoj je navedeno da treba ceniti svaki trenutak života i živiti ga punim plućima čak i kada stvari ne deluju sjajno.

- Ako čekaš da se osećaš bolje da bi počeo da živiš, možda ćeš čekati zauvek. Idi i živi život. Živi dok si tužan. Živi dok si anksiozan. Živi i kada se osećaš nesigurno. Jer isceljenje ne dolazi uvek pre iskustva. Ponekad je upravo iskustvo isceljuje. Veruj mi, poručila je ona.



Autor: N.B.