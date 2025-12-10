AKTUELNO

Domaći

Jelena oduševila Slobu! Pripremila mu omiljeno jelo pa mu se obratila javno: Za mog muža monaha... (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović pokazala je kakva je domaćica. Ona je za svog supruga spremila prebranac i odmah to podelila na mreže.

S obzirom na to da je u toku Božićni post, Jelena je spremila za svog supruga posni ručak i to odmah podelila na Instagramu.

- Prebranac na vodi, za mog muža monaha - napisala je ona. Inače, Jelena Radanović i Soba Radanović se trenutno nalaze kod njegove majke u Zrenjaninu.

Foto: TV Pink Printscreen

Inače, supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović veoma je aktivna na društvenim mrežama gde neretko deli fotografije i snimke iz njihove svakodnevnice, ali i motivacione i duhovne poruke.

Jelena je podelila na Instagramu poruku u kojoj je navedeno da treba ceniti svaki trenutak života i živiti ga punim plućima čak i kada stvari ne deluju sjajno.

- Ako čekaš da se osećaš bolje da bi počeo da živiš, možda ćeš čekati zauvek. Idi i živi život. Živi dok si tužan. Živi dok si anksiozan. Živi i kada se osećaš nesigurno. Jer isceljenje ne dolazi uvek pre iskustva. Ponekad je upravo iskustvo isceljuje. Veruj mi, poručila je ona.

Autor: N.B.

#Sloba Radanović

#jelena radanovic

#obrok

#pevač

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

Jelena osudila Slobu: Preko ovoga mu neće proći, pa se javno obratila za pomoć: Neka mu neko objasni!

Domaći

Slobina Jelena NIJE JELA PET DANA! Oglasila se i otkrila zbog čega, pokrenula lavinu poruka (FOTO)

Domaći

Ovo je momačka soba Sloba Radanovića: Na zidu poseban detalj iz njegove mladosti, a jedan crtež ostavlja bez dana (FOTO)

Domaći

Sloba se šiša dok je priključen na infuziju: Njegova Jelena podelila sve detalje, hit snimak obišao mreže (VIDEO)

Domaći

EVO KAKO JE NEKAD IZGLEDALA SLOBINA JELENA: Optužili je da je promenila lični opis, a ona sada podelila fotku pre svih korekcija (FOTO)

Domaći

SLOBI ŽENA PRIREDILA NEZABORAVNO ROĐENDANSKO IZNENAĐENJE! Sve u bojama SRBIJE, torta i baloni posebnog oblika, i to s posvetom! (FOTO)