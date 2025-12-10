Zaviririte u studio pre snimanja novogodišnjeg programa TV PINK: Sve blista od luksza, a ovako nešto još niste videli (FOTO+VIDEO)

Predivno!

Na snimanju novogodišnjeg programa Televizije Pink ove godine vlada atmosfera pravog prazničnog spektakla. Impozantna bina ostavlja bez daha, već na prvi pogled jasno stavljajući do znanja da je reč o produkciji koja ide korak ispred očekivanog.

Scenu uokviruju prelepo okićene jelke posute veštačkim snegom, dok ogromne svetleće figure, pahulje, zvezde i dekorativne kupole, donose dodatni šarm i toplinu prazničnog ambijenta. Reflektori i diskokugle stvaraju igru svetlosti koja čitav prostor pretvara u dinamičnu i glamuroznu pozornicu, idealnu za vrhunske muzičke nastupe.

Na centralnom delu bine nalazi se kompletan set instrumenata, od bubnjeva do klavijatura, spremnih za izvođače koji će obeležiti ovogodišnji novogodišnji program.

Ovaj vizuelni spektakl još jednom potvrđuje ambiciju Televizije Pink da iz godine u godinu podiže standarde kada je reč o produkciji prazničnih emisija, donoseći publici raskoš, emociju i sjaj kakav samo Nova godina nosi.

Autor: pink.rs