Zaviririte u studio pre snimanja novogodišnjeg programa TV PINK: Sve blista od luksza, a ovako nešto još niste videli (FOTO+VIDEO)

||

Predivno!

Na snimanju novogodišnjeg programa Televizije Pink ove godine vlada atmosfera pravog prazničnog spektakla. Impozantna bina ostavlja bez daha, već na prvi pogled jasno stavljajući do znanja da je reč o produkciji koja ide korak ispred očekivanog.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Scenu uokviruju prelepo okićene jelke posute veštačkim snegom, dok ogromne svetleće figure, pahulje, zvezde i dekorativne kupole, donose dodatni šarm i toplinu prazničnog ambijenta. Reflektori i diskokugle stvaraju igru svetlosti koja čitav prostor pretvara u dinamičnu i glamuroznu pozornicu, idealnu za vrhunske muzičke nastupe.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Na centralnom delu bine nalazi se kompletan set instrumenata, od bubnjeva do klavijatura, spremnih za izvođače koji će obeležiti ovogodišnji novogodišnji program.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Ovaj vizuelni spektakl još jednom potvrđuje ambiciju Televizije Pink da iz godine u godinu podiže standarde kada je reč o produkciji prazničnih emisija, donoseći publici raskoš, emociju i sjaj kakav samo Nova godina nosi.

