NJIH DVE SU PRVE STIGLE NA SNIMANJE: Pevačica se dovezla u skupocenom automobilu, a odmah nakon nje je stigla ONA

Danas se snima Novogodišnji program Televizije Pink.
Kao što je i poznato TV Pink godinama unazad snima novogodšnji program i pravo narodno veselje, a to se dešava i ovde godine.
Među prvima je na snimanje stigla pevačica Vera Matović. Ona se u ŠImanovce dovezla novom besnom mašinom, a u pitanju je džip marke Mercedes.
Vera je oduševila svojim stajlingom a osmeh nije skidala sa lica.
Ubrzo nakon nje je stigla i pevačica Stanojka Mitrović Ćana.
Koja nije krila sreću što se će opet sresti sa kolegama koje ne viđa tako često.
Autor: PINK.RS