NJIH DVE SU PRVE STIGLE NA SNIMANJE: Pevačica se dovezla u skupocenom automobilu, a odmah nakon nje je stigla ONA

Danas se snima Novogodišnji program Televizije Pink.

Kao što je i poznato TV Pink godinama unazad snima novogodšnji program i pravo narodno veselje, a to se dešava i ovde godine.

Među prvima je na snimanje stigla pevačica Vera Matović. Ona se u ŠImanovce dovezla novom besnom mašinom, a u pitanju je džip marke Mercedes.

Vera je oduševila svojim stajlingom a osmeh nije skidala sa lica.

Ubrzo nakon nje je stigla i pevačica Stanojka Mitrović Ćana.

Koja nije krila sreću što se će opet sresti sa kolegama koje ne viđa tako često.

Autor: PINK.RS