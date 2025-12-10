PORODILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ: Pevačica dobila ćerku sa mlađim kolegom, a tek da čujete koje ime je dala ćerki (FOTO)

Pevačica Aleksandra Bursać (36) porodila se danas i na svet donela ćerkicu. Njen muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom.

Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

Aleksandra je u početku krila trudnoću, a sada sa pratiocima deli svoja iskustva, te je na storiju objavila da ima slatke muke u drugom stanju.

- Pravi paradajz ne postoji više, a meni se tako jede - objasnila je ona, pa je potom dodala:

- Kao klompu da sa pojela, verujte mi da je nekako takav osećaj - požalila se Aleksandra.

Autor: N.B.