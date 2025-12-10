AKTUELNO

Domaći

EVO KO JE 10 GODINA MLAĐI MUŽ ALEKSANDRE BURSAĆ KOJEM JE RODILA ĆERKU: Pre nje voleo je njenu koleginicu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Informer.rs ||

Aleksandra Bursać (36) porodila se danas i na svet donela ćerkicu. Ona i njen 10 godina mlađi partner Stevan Sekulić, ne kriju sreću zbog dolaska naslednice na svet, a malo ko zna detalje iz njegovog privatnog života.

Pevačica je krila dugo vezu sa mlađim kolegom, a na društvenim mrežama 2024. godine objavila je fotografije sa prosidbe koja se dogodila u Diznilendu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Bio s pevačicom pre Aleksandre Bursać

Inače, Aleksandra nije prva javna ličnost sa kojoj je Stevan bio. On je svojevremeno bio u ljubavi i sa pevačicom i influenserkom Ružom Rupić.

- Mi se super razumemo, i on sve kapira kada ja radim. Kada zna da snimam, samo mi pošalje poruku da budem jaka i da pokidam i ja sam presrećna. Isto tako se ponašam i ja prema njemu. Kada on radi svirke bez mene nikada ne ljubomorišem i ne pitam sa kim je bio. Kada pevaju, oni zaglave do četiri ujutru, a ja tada spavam, ali stvarno nemam oko čega da brinem - ispričala je Ruža tada u jednoj emisiji.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Značenje imena Kasija

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

Autor: M.K.

#Aleksandra Bursać

#Diznilend

#Kolega

#Veza

#koleginica

#pevačica

#prosidbe

POVEZANE VESTI

Domaći

PORODILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ: Pevačica dobila ćerku sa mlađim kolegom, a tek da čujete koje ime je dala ćerki (FOTO)

Domaći

Udala se, preselila na selo, a danas je rodila treće dete: Godinama je krila ko joj je muž, a evo gde živi sa porodicom

Domaći

ALEKSANDRA BURSAĆ I STEVAN BLISTAJU OD SREĆE: Evo da li je pevačica uzela njegovo prezime i koja egzotična destinacija ih čeka nakon venčanja

Domaći

Prva izjava Aleks Nikolić nakon izlaska iz porodilišta! Otkrila kakve planove imaju ona i Car za svoju mezimicu! (Foto)

Domaći

PORODILA SE URAGANKA: Pevačica objavila prvu sliku naslednice, a za ćerku izabrala moćno ime (FOTO)

Domaći

Pevačica odabrala ime za ćerku: Ima posebno značenje, 10 godina mlađi muž neće prisutvovati porođaju