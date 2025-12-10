AKTUELNO

KARLEUŠA STIGLA NA SNIMANJE PINKOVOG NOVOGODIŠNJEG VESELJA: Svi su gledali u njen dekolte i u ono što je stavila na glavu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Danas se snima novogodišnji program televizije Pink, a u Šimanovce je tim povodom stigla je i muzička zvezda Jelena Karleuša.

Kao što je i poznato TV Pink godinama unazad snima novogodšnji program i pravo narodno veselje, a to se dešava i ovde godine.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Veliki broj poznatih pevača danas je došao u Šimanovce na snimanje spektakularnog veselja

Foto: Pink.rs/N. Žugić

U Šimanovce je stigla i muzička zvezda Jelena Karleuša koja je sve zasenila elegantnm izgledom.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jelena je bila sva u belom, a za ovu priliku odabrala je dizajnerske, skupocene komade. Njen bujni dekolte bio je u prvom planu, kao i beli šešir koji je imala na glavi.

U nastavku pogledajte kako je izgledala:

Autor: M.K.

#Jelena Karleuša

#TV Pink

#novogodišnji program

#snimanje

