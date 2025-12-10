UDOVICA HALIDA BEŠLIĆA NAPUSTILA BOSNU! Otkriveno u kakvom je zadravstvom stanju i gde se tačno nalazi nakon pevačeve smrti

Osman Hadžić progovorio je o udovici Halida Bešlića, te je otkrio gde se ona sada nalazi.

Legendarni pevač narodne muzike, Halid Bešlić preminuo je u oktobru ove godine, a iza sebe je ostavio neutešnu porodicu i suprugu Sejdu koja mu je bila najveća podrška. Pevač Osman Hadžić otkrio je gde se Sejda sada nalazi i u kakvom je zdravstvenom stanju.

Osman je otkrio da li se čuje sa Halidovom sinom, Dinom.

- Čujem se sa Dinom redovno. Sejda je u Nemačkoj kod Dina, okej je. Mislim da je dobro, čim je mogla da ode u Nemačku kod njih u posetu, znači da je dobro - rekao je Osman Hadžić.

Osman je pričao i o radnim dozvolama zbog kojih njegove kolege imaju problema u poslednje vreme.

- U poslednje vreme se svašta dešava, moje kolege moraju da budu malo obazrivije. Danas mi je Đani rekao da neće za Švajcarsku jer nije dobio radnu vizu. Bilo je i ranije problema sa tim dozvolama, samo nisu mediji saznavali za to - rekao je Osman, a potom otkrio šta mu je neostvarena želja.

- Ima nastupa, do Nove godine sam pun, posle idem za Ameriku, imam nastup i u Njujorku. Pokušavam da napravim neki veliki koncert, meni je problem što živim u Nemačkoj, nisam stalno tu. Moje pesme svi pevaju, verujem da bi mnoge kolege došle, videćemo. To mi je jedina neostvarena želja - rekao je on, a potom spomenuo i ćerku.

- Moja ćerka je odrasla u Nemačkoj, završila je školu tamo, pa se vratila ovde gde radi i rekla je da se nikada ne bi vratila da živi tamo.

