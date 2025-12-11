Trpim temperaturu i nenormalne mučnine: Trudnoj supruzi Dada Polumente ugroženo zdravstveno stanje, evo kroz koji pakao prolazi

Ivona Polumenta trpi i mučnine tokom trudnoće, a na sve to je dobila i temperaturu.

Ivona Polumenta, supruga pevača Dada Polumente trudna je treći put, a sada otkriva da su ona i devojčice dobile virus koji ih je skroz slomio. O simptomima sada priča javno i kaže da ne pamti da su nekada bili bolesniji.

- Kampovanje u kući. Ne znam više šta ćemo od sebe, temperature preko 39, sirupi, inhalacije, čišćenje nosa, kašalj, nespavanje, sve u krug... Plus sam ja trudna, sa nenormalnim mučninama i pod temperaturom. Tata nam je jedini spas - navela je ona u obraćanju na Instagramu, gde je objavila sliku na kojoj njene devojčice leže ispod šatora.

Ona je dodala i da ne pamti da je nešto više namučilo.

- Nikad gora gripa, virus, šta li je već i kako se zove - dodala je ona.

Imao je 1000 dinara u džepu kad smo se upoznali

Inače, jednom prilikom je Ivona govorila o svojoj ljubavi sa Dadom i osvrnula se na glasine da je sa njim zbog novca.

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.

Autor: A.Anđić