Veljko Ražnatović se povlači: Bokser doneo važnu odluku na svoj rođendan, ovo niko nije očekivao

Mladi i uspešni bokser, Veljko Ražnatović, danas, 10. decembra,proslavlja 29. rođendan u krugu porodice i najbližih ljudi.

Fotografije i snimci sa slavlja nisu dostupni javnosti jer je Cecin sin doneo odluku da se povuče sa društvenih mreža, a ni na profilima njegovih bližnjih još uvek nije ništa osvanulo.

Veljko Ražnatovič je ugasio profil na Instagramu, a razlog nije poznat.

Njegov potez iznenadio je i šokirao mnoge fanove i pratioce, jer je Veljko putem Instagrama često komentarisao brojne aktuelne društvene teme, a njegove izjave i objave su se prepričavale.

Podsetimo, Veljko i Bogdana su krajem novembra proslavili šest godina braka. Iz velike ljubavi dobili su tri sina, Željka, Krstana i Isaiju, a bokser je nedavno progovorio i o četvrtom detetu.

- Ovo je sve od Boga, sva tri sina. Ništa nismo veštački, ni ovo… Nismo znali šta je, kako je Bog rekao tako je i bilo. Ja se nadam da će četvrto… Mislim, mi ćemo sad malo napraviti pauzu jer smo u ludilu totalnom… (smeh) Ali, nadam se stvarno da će četvrto dete biti devojčica i da će biti tatina princeza najmlađa. Biće i neka razlika između svih njih i tako – rekao je Veljko Ražnatović u jednom podkastu.

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona prava žena za njenog brata.

- Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili - rekla je Anastasija Ražnatović jednom prilikom.

Autor: A.Anđić