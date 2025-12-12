PLAKALA SAM, MOJ SIN NIJE ZNAO DA MU JE ROĐENDAN: Žena Slobe Radanovića o nasledniku sa autizomom, pa otkrila gde proslavljaju praznike

Pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena stigli su na reviju Bate Spasojevića vidno raspoloženi, i tom prilikom otkrili pojedine detalje iz privatnog života.

Radanović je prošla kroz težak period, a sad podelila jaku porukuOni su se na samom početku dotakli situacije koju je Sloba nedavno imao na aerodromu gde je bio zarobljen s bendom.

"On je došao nasmejan, kao da je došao sa odmoran", rekla je ona, na šta se Radanović nadovezao:

"A dobro, nismo došli sa ratišta. Jeste uzeli su nam dva, tri dana života koje niko ne može da ti vrati, ali ništa specijalno. Nismo bili ni goli, ni bosi, ni gladni, ni žedni, bili smo u toplom, imali internet, samo eto ta neizvesnost. Nismo znali šta nas čeka, a imali smo sve papire, kao što smo uvek radili i odjednom se to dogodi. Glupo iskustvo. Nikada nisam imao ovakvu situaciju, a osam, devet godina koliko idem u inostranstvo".

Praznici u novom domu

Ona je otkrila i da će praznike dočekati u novom renoviranom domu.

"Što se tiče praznika, meni će ove godine biti posebni jer se useljavamo tad u kuću i slavimo slavu svetog Nikolu i onda ćemo se useliti. Sve je posebno i sada dekoracija, sve u novom domu. Sve novo", kaže Jelena.

Jelena i Sloba neguju iste vrednosti, a kako kaže, to im nije teško, jer su tako vaspitani oboje.

"Trudimo se, ali kod nas ništa nije usiljeno. I ona i ja smo odrasli u takvim porodicama, sve se nosi iz kuće i jednostavno smo se našli", rekao je folker.

Pevačeva žena otkrila je i oko čega se ne slažu.

"Ima. Ne slažemo se u mnogim stvarima. Ono što je njemu strašno, ja kažem: "Hajde, pusti ljude, neka svako živi ko kako hoće". A ovako u kući ja sam mama sa četiri muškarca, pa svako stavlja sve gde stigne. Zameram mu što se previše opterećuje svim mukama ovog sveta, mislim da treba da isprazni um i na taj način se oslobodi negativnih emocija i živeo bi mnogo bolje, a i svi mi. Sve ga pogađa, od rata, siromaštva, parada... Ne može on da spasi svet", priča ona.

Na pitanje da li ima želja za Novu godinu, Sloba je otkrio:

"Nemam želja, pogotovo ne materijalnih. Prvo zdravlje i da smo svi složni i da su sva deca živa i zdrava".

"Satima sam plakala"

Ona se dotakla i nedavnog rođendana njenih sinova.

"Slavili smo rođendan, stariji sin nije imao želje za tortu, pravili smo tortu, mlađi sin pitanje koliko on ima svest da mu je rođendan ali njegovi drugari su došli i bili je prelepo. Jako su mi emotivni ti dani zbog Nauma, satima sam plakala, razumeće me mame čija deca možda isto ne znaju da im je rođendan ".

Autor: A.Anđić