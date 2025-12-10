NEK ME PREVARI AKO SME! Žena Darka Lazića poslala jasnu poruku svim devojkama, pa zajedno sa suprugom sumirala godinu: Saobraćajka nam je obeležila

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina, pojavili su se sa ćerkom Srnom na snimanju Pinkovog novogodišnjeg veselja, te su se osvrnuli na događaje koji su obeležili 2025. godinu.

Iako im je privatni život tekao mirno, u septembru su doživeli saobraćajnu nezgodu, koja je, kako ističu, ipak ostavila trag u ovoj godini.

Sumirajući godinu, Darko je istakao kako je nesreća ostavila snažan utisak.

- Ako možemo da stavimo na stranu ovu nesreću, sve je bilo savršeno, sem toga, eto, jedan ružan trenutak. To je obeležilo moju godinu kao nešto ružno, a lepih je bilo mnogo. Cela godina je bilo u redu, ali eto to je zabeležilo, ali hvala Bogu živi smo zdravi smo - rekao je Darko.

Kaća je otkrila kako kritikuje Darka i da li je naporno biti žena pevača.

- Kad neće da se probudi, kad kasni. Jeste naporno. Više bih volela da nije pevač, da nije poznata ličnost, ali šta da se radi. Devojkama savetujem da beže od pevača i muzičara, da se ne udaju za njih - rekla je kroz smeh.

Oni su se osvrnuli i na situaciju gde je Petar Mitić u "Amidžiju" rekao da je on taj koji bi pre prevario u braku.

- Nemamo komentar stvarno. Darko neka me prevari ako sme - dodala je Kaća.

Na pitanje da li se plaši da, ukoliko dođe do neke svađe sa kolegom, može da iznese priče o njemu, Lazić je odgovorio:

- Ne. Zato što nemaju šta da iznesu, svi znaju o meni sve, ali nisam tip koji se svađa. Ja uvek gledam da se pomirimo, nismo deca, možemo da porazgovaramo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić