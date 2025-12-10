OVO MI JE NAJGORA GODINA: Jelena Karleuša progovorila o lošem stanju na svom bankovnom računu, pa otkrila šta je pripremila za Pinkov novogodišnji program (VIDEO)

Karleuša se posle 25 godina ponovo se našla na snimanju Pinkovog novogodišnjeg programa

Pevačica Jelena Karleuša jedva čeka da isprati 2025. godinu, za koju kaže da joj je bila jedna od najgorih, a priznaje i da nema nikakvu ušteđevinu.

Karleuša se posle 25 godina ponovo se našla na snimanju novogodišnjeg programa sa velikim brojem kolega, a u Pinkovom studiju se pojavila u elegantnoj beloj toaleti, a kao po običaju, svi pogledi su bili uprti u nju.

- Moram iskreno da kažem da se ja plašim pevača na gomili. Ja sam uznemirena ceo dan danas, da ne zvučem autistično. Ja sa njima svima u prostoriji, malo se plašim. ..Nikada nisam bila u prostoriji sa toliko pevača, videćete kako ja izgledam kao jedna socijalna koleginica. Otpevaću tri pesme, "Insomniu" u duetu verovatno sa Đanijem, "Slatka mala" i "Žene vole dijamante", moja tri velika hita - rekla je Jelena, pa pohvalila Viki Miljković i njenog supruga Tašketa koji su zaduženi za muzički program.

"Pevači su najpošteniji i najnormalniji ljudi"

Komentarišući situaciju na estradi sa radnim dozvolama i nastupima, Jelena je istakla da joj je drago što su je kolege poslušale i počele da vode računa o dokumentaciji i drže do sebe.

- Vreme je da pevači počnu da cene sebe i to što donose novac svima u lancu ishrane. Ovo je džungla, a lanac ishrane je naša realnost. Pevači svima najviše novca donose, a uvek izvuku deblji kraj. Kakve napade doživljavam na koncertima, kako pevače love kao kriminalce, a pevači su najpošteniji i najnormalniji ljudi koji krvavo rade i zarađuju - rekla je Karleuša i dodala:

- Žao mi je što sebe ne cene više, dve godine nismo pevali u pandemiji, svi su dobili pomoć mi nismo. Glumci su viša kasta, oni su veliki umetnici, intelektualce, a pevače doživljavaju kao neku radnu stoku koja treba da ćuti i bude srećna što postoji i kad je najteže sve se lomi na pevačima. Dobro je što su krenuli da drže do sebe i ne dozvole da ih kao jadnike hapse na bini. Mene smatraju za kučketinu jer ja ne dizvoljavam da se pojavim ako sve nije ispoštovano.

Ona se osvrnula i na godinu koja se polako bliži kraju, čemu se pevačica raduje.

- Ako izuzmemo 2019. godinu, kada mi je umrla majka i kada je cela planeta gledala moje gole fotografije ova 2025. je najgora godina mog života u svakom smislu i privatno i poslovno. Godina kada sam ostala bez mnogo dobrih i ljudi i prijatelja koji su mi okrenuli leđa ostali su samo oni pravi i najverniji. Zato mislim da 2026. mora da bude bolja jer od ove ne može da bude gora - rekla je Karleuša.

Priznala da ne stoji dobro sa finansijama

Jelena je govorila i o svom finansijskom stanju ističući da nije osoba koja štedi i da novac stalno ulaže u posao.

- Da imam kinticu u nekoj slamarici ili nekom šteku... nemam. Kad bih vam sada pokazala bankovni račun... verujem da vi bolje stojite od mene - istakla je Jelena.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: A.Anđić