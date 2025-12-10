AKTUELNO

Domaći

AVA KARABATIĆ OTKRILA KO JE OTAC NJENOG DETETA! Javno priznala sve: To je moja ljubav iz mlađih dana, nisam ga želela...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ava Karabatić slučajno saznala za trudnoću!

Ava Karabatić oglasila se nakon što je saopštila da je u drugom stanju i otkrila detalje trudnoće, te je spomenula i oca deteta, ali je istakla da će dete odgajati bez njega.

"Jeste i dalje šok i meni malo komično, ali realno. U životu sam uvek birala pogrešno, ali eto prepustim se situaciji. Pre dve nedelje sam saznala, srećna sam jako", priča Ava.

Foto: TV Pink Printscreen

Otkrila ko je otac njenog deteta

Kako kaže, ostala je u drugom stanju sa partnerom sa kojim se ranije zabavljala.

"To nije čovek kojeg sam želela, ali je to moja ljubav iz mlađih dana. Stvari se događaju kad mi ne očekujemo. Ja ne želim brak, desilo se u trenutku. Neću odgajati dete sama, tu je moj porodični prijatelj, moj još jedan prijatelj. Ja sam slučajno saznala, imala sam nekih zdravstvenih problema", rekla je ona.

Na pitanje da li bi volela da ima sina ili ćerku, odgovorila je:

"Volela bih da imam sina, daću mu ime po mom ocu, Ivan će se zvati".

Autor: M.K.

#Ava Karabatić

#Dete

#Otac

#Trudna

POVEZANE VESTI

Domaći

PROPAO U ZEMLJU! Ava Karabatić priznala ko je bila njena ljubav dve godine, a onda raskrinkala Emira Đulovića u emisiji UŽIVO: Dotični gospodin mi upu

Domaći

Ava Karabatić otkrila da je njen otac predosetio smrt: Pre par dana mi je rekao, a ja ću mu ispuniti želju

Domaći

STRAVIČAN SNIMAK S GROBLJA! Ava Karabatić SAHRANILA oca, pa počela da se trese i priča sa njim (VIDEO)

Domaći

Debele, nisam vam ja kriva: Ava Karabatić izjavom iznervirala mnoge, pa pokazala vitku figuru u kupaćem (FOTO)

Domaći

AVA KARABATIĆ VAPI ZA POMOĆ! Bolna ispovest rijaliti zvezde: Majka mi je uništila život, ne smem da izađem na ulicu, imam jezive povrede, tuče me...

Domaći

DOKTOR MI JE REKAO DA ĆU ZA 7 DANA BITI NA SPLITSKOM GROBLJU! Potresna ispovest Ave Karabatić o borbi sa alkoholom: Tri meseca nisam izašla iz kuće, n