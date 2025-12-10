ZORAN MARJANOVIĆ ME JE KAZNIO PREKO SANDRE AFRIKE... Pevačica raskinula s kompozitorom, pa rešila da ga razotkrije: Priznao mi je da...

Pevačica Indira Aradinović Indi progovorila je o turbulentnom odnosu sa kompozitorom i nekadašnjim učesnikom "Zadruge" Zoranom Marjanovićem.

Indi tvrdi da ju je on kaznio, pa je otkrila na koji tačno način.

- Na početku karijere sam imala ozbiljan hit, "Bato, bre", koji traje i dan-danas. Bilo je pitanje - šta dalje? Nisam uspela da ubodem posle toga takav hit, bilo je tu pesama, ali kao ta, pa ne. Pokušavala sam, ali ništa - rekla je Indi.

- Pesma "Afrika" je rađena baš za mene, moram to da kažem. Zoran Marjanović je na kraju tu pesmu dao Sandri Africi, a pre dve godine mi je priznao da me je na taj način kaznio. Tako mi je on sam rekao - istakla je pevačica, koja je svojevremeno bila u vezi sa njim.

Pojasnila je na šta je tačno mislila.

- Kaznio me je što se nisam javljala, odlazila u studio. To je istina. Pesma "Afrika" je bila meni namenjena - jasna je bila Indi.

Zoran Marjanović, suprug pokojne pevačice Jelene Krsmanović Marjanović, posle romanse sa Indi ušao je u vezu sa rijaliti učesnicom Leontinom Bilandžijom.

Oni su letos uhvaćeni na jednom od beogradskih bazena u vrelom zagljaju. Oboje su bili raspoloženi, a Leontina je ljubila Zorana, čije je telo prekriveno brojnim tetovažama.

Autor: M.K.