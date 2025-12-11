EVO ZAŠTO SE POVUKAO VELJKO RAŽNATOVIĆ: Cecin sin napustio Srbiju, a sad je otkriven pravi razlog

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, napunio je 29 godina, a baš na današnji dan doneo je odluku da se povuče sa društvenih mreža.

Sada je otkriven i razlog zbog kog se odlučio na ovaj potez. Kako se navodi, Veljko Ražnatović je otputovao u Rusiju na pripreme, gde svakodnevno ima i po dva treninga.

Telefon je ostavio po strani, obrisao je društvene mreže, a u kontaktu je samo sa suprugom Bogdanom preko poziva.

Ovako su se upoznali Bogdana i Veljko

Inače, Veljka i Bogdanu spojila je njegova sestra Anastasija. Ona je pri prvom susretu sa sadašnjom snajkom znala da je ona žena za njenog brata.

"Istina je da sam ja kumovala upoznavanju Veljka i Bogdane. Ja sam nju ugledala na Kopaoniku, nisam je ni znala i samo sam joj prišla i rekla da je prelepa. 'Ja mislim da si ti za mog brata super devojka, on je lud i mora da se smiri, ti si prava', to sam joj rekla. Onda je ona rekla da se ni ne znaju, a ja kada sam ih upoznala, ona ga je prvi put šikanirala. On je bio preneražen, jer je navikao da mu svaka devojka pada pod noge. A sledeći put sam ih opet spojila, a njoj sam rekla da spusti loptu. Od tada su se poljubili i nisu se razdvojili", rekla je Anastasija jednom prilikom.

