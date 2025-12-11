AKTUELNO

Domaći

Sara Reljić slomljena od bola: Podelila sa svima tužne vesti, njen gubitak neće moći da preboli! (FOTO)

Izvor: Telegraf, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge", Sara Reljić, saopštila je tužnu vest na svom Instagram profilu.

Njoj je uginuo pas kog je imala 10 godina i za kog je bila veoma vezana.

Objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz emotivan opis:

pročitajte još

Sara Reljić se zbog bolesti povlači sa muzičke scene: Neću biti u mogućnosti da pevam

- Pre 10 godina smo je uzeli sa ulice, bila je bolesna i bili su joj potrebni dom i ljubav. Nadam se da je za ovih 10 godina živela lep i bezbrižan život i da smo mi bili prava porodica za nju - napisala je Sara Reljić.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Sara Reljić nedavno je objavila da se povlači iz javnosti na neko vreme zbog zdravstvenih problema, te je primorana da napravi i pauzu kada je pevanje u pitanju.

pročitajte još

GLEDAO MI JE U GRUDI VIKALA SAM NA NJEGA, A ONDA... Sara Reljić doživela neverovatan blam na nastupu

U međuvremenu se oglasila Sarina majka Indira Reljić, koja je objasnila zbog čega je njena naslednica morala na operaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sara je morala da ima hitnu operaciju na glasnim žicama. Vanredno je morala da ode na operaciju. Morala je da otkaže nastupe u narednom periodu. Nakon operacije Sari sledi nekoliko meseci pauze. Morala je da otkaže i nastupe u narednom periodu, ali u ovom trenutku je zdravlje na prvom mestu i ovu operaciju nije mogla da odloži - rekla je ona tada, pa nastavila:

pročitajte još

PREVARIO ME JE SA DEVOJKOM, A ONDA I SA MUŠKARCEM, ZNA GA CELA NACIJA I NJIH JE LAGAO: Sara Reljić preživela pakao sa bivšim koji je poznata ličnosti,

- Sara će morati da čuva glas nakon operacije i zato neće moći da peva i da radi nekoliko meseci. Nadamo se da će oporavak proći kako treba i hvala svima koji su pisali Sari i koji joj proteklih dana pružaju podršku - rekla je ranije Indira Reljić.

Od tada, Sara se oporavila i nastavila sa nastupima.

Autor: N.Panić

#Dom

#Ljubav

#Pas

#Sara Reljić

#Smrt

#Tuga

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Tuga u domu pevačice: Nakon silnih tragedija koje je preživela, sada je izgubila i njega! (FOTO)

Domaći

Sara Reljić se zbog bolesti povlači sa muzičke scene: Neću biti u mogućnosti da pevam

Domaći

Hitno operisana Sara Reljić! Prinuđena da se povuče sa scene, ne može više da peva, njena majka OČAJNA: Vanredno je morala da...

Domaći

SKINULA SE SARA RELJIĆ: Pevačica se oporavila od teške saobraćajke, pa pozirala u bikiniju, bujne grudi samo što ne ispadnu! (FOTO)

Domaći

Bio je čovek mog života, ali sam ga pustila: Sara Reljić otvorila dušu, pa progovorila o bolnom raskidu!

Domaći

Prirodne grudi JEDVA STALE u gornji deo kupaćeg! Sara Jo se skinula: PRITISAK SVIMA SKOČIO, puca od samopouzdanja (FOTO)