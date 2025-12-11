Sara Reljić slomljena od bola: Podelila sa svima tužne vesti, njen gubitak neće moći da preboli! (FOTO)

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge", Sara Reljić, saopštila je tužnu vest na svom Instagram profilu.

Njoj je uginuo pas kog je imala 10 godina i za kog je bila veoma vezana.

Objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz emotivan opis:

- Pre 10 godina smo je uzeli sa ulice, bila je bolesna i bili su joj potrebni dom i ljubav. Nadam se da je za ovih 10 godina živela lep i bezbrižan život i da smo mi bili prava porodica za nju - napisala je Sara Reljić.

Podsetimo, Sara Reljić nedavno je objavila da se povlači iz javnosti na neko vreme zbog zdravstvenih problema, te je primorana da napravi i pauzu kada je pevanje u pitanju.

U međuvremenu se oglasila Sarina majka Indira Reljić, koja je objasnila zbog čega je njena naslednica morala na operaciju.

- Sara je morala da ima hitnu operaciju na glasnim žicama. Vanredno je morala da ode na operaciju. Morala je da otkaže nastupe u narednom periodu. Nakon operacije Sari sledi nekoliko meseci pauze. Morala je da otkaže i nastupe u narednom periodu, ali u ovom trenutku je zdravlje na prvom mestu i ovu operaciju nije mogla da odloži - rekla je ona tada, pa nastavila:

- Sara će morati da čuva glas nakon operacije i zato neće moći da peva i da radi nekoliko meseci. Nadamo se da će oporavak proći kako treba i hvala svima koji su pisali Sari i koji joj proteklih dana pružaju podršku - rekla je ranije Indira Reljić.

Od tada, Sara se oporavila i nastavila sa nastupima.



Autor: N.Panić