Emina Jahović ponovo tužila Mustafu: Posle više od pola decenije nastao novi haos, isplivali svi detalji u javnost!

Preokret!

Emina Jahović i Mustafa Sandal su se razveli pre sedam godina, a pevačica je opet tužila bivšeg muža. Navodno se Mustafa obavezao da pevačici i deci kupi stan u Srbiji i da isplati alimentacije, međutim, to navodno nije učinio.

Kako pišu turski mediji, Emina Jahović je podnela novu tužbu, tvrdeći da bivši suprug nije ispunio svoje obaveze iz sporazuma o razvodu.

U to spada i kašnjenje u isplati alimentacije i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je to potrebno.

Turski mediji sada su objavili i nove detalje njihovog sporazuma iz 2018. godine, pa je tako tom prilikom dogovoreno da Emina Jahović dobije starateljstvo nad decom, kao i da joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripadne dva miliona dolara i 500.000 dolara za školovanje dece.

Mustafa Sandal se obavezao i da im kupi stan u Srbiji i da redovno plaća alimentaciju. Prema tvrdnjama pevačica, Sandal te obaveze nije ispunio.

Nedavno je ponovo došlo do susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu.

Kako tvrdi izvor, Emina je istakla da je podnela tužbu i da je bila primorana da preduzme ovaj korak jer su Sandalove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora učinili ovu pravnu akciju neizbežnom.

Inače, ovo nije prvi pravni sukob između Emine i Mustafe zbog novca.

Emina je 2022. godine pokrenula izvršni postupak protiv Sandala zbog neisplaćenih 26 alimentacija, ali je tada tužba odbačena nakon što je pevač dokazao uplatu od 1,8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

Emina i Mustafa razveli su se 2018. godine, nakon 10 godina bračne zajednice.

- Mustafa više od dve godine ne plaća alimentaciju. Sve obaveze prešle su na mene. Trebalo je da kupi kuću u Beogradu, ali to nije uradio. Taj spor se nastavlja i nastaviće se. U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. I dalje smo na sudu. Advokati rade svoj posao, ja im se ne mešam. Još se sudimo i nadam se da će pravda pobediti. Nije on ni u kakvoj krizi. Evo, ako jednog dana bude imao finansijske probleme, radiću besplatno za njega - rekla je Emina za svojevremeno za Stori, a potom priznala da ljudi u Turskoj nisu objektivni po ovom pitanju.

- Nažalost, nisu objektivni. Skoro svi napisi u novinama uvek su na strani mog bivšeg supruga, slučajno ili namerno. Ali ja sam davno prestala da se sekiram. Jednostavno me to više ne pogađa - priznala je Emina.

Autor: N.Panić