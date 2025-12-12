AKTUELNO

Ko je prva ćerka Mileta Kitića? Sanja živi daleko od očiju javnosti, ima dvoje dece i totalna je suprotnost od Elene!

Mile Kitić ima ćerku o kojoj nije pričao dugo!

Malo ko zna da je pre Marte, Mile Kitić bio oženjen i to kada je imao dvadesetak godina. Njegova prva supruga zvala se Bosiljka. Primetio ju je na jednom nastupu dok je pevao na bini. Bila je lepa i atraktivna devojka, te se mladi par zaljubio. Nije prošlo mnogo vremena, već su se i venčali. Sa Bosom je Mile živeo u Ilijašu. Dobili su jednu ćerku koja se zove Sanja.

NEMOJ DA SE GURAŠ: Mile Kitić se sapleo na bini, a reakcija publike će vas oduševiti (VIDEO)

PISALI SU DA SMO SE RASTALI! Mile Kitić nikad iskreniji odnosu sa Martom Savić, evo šta kaže O RAZVODU!

Iz Amerike su se Kitići vratili 1982. godine, kada su i Miletovi otac i majka otišli u penziju, te odlučili da se vrate u rodni kraj kako bi starost proveli na selu. Sanja je već krenula u školu, a Mile i Bosa, zaboravili su na Ameriku. Mile je opet svirao sa svojim bendom 1983. godine. Brak sa Bosiljkom nije opstao i par se razveo.

Njegova starija ćerka Sanja živi daleko od očiju javnosti, u Nemačkoj i majka je dve ćerke. Detalji njenog odnosa sa ocem nisu poznati široj javnosti.

