Pored pevanja postao i investitor: Radiša Urošević sa sinovima pokrenuo privatan biznis, na ovoj popularnoj lokaciji sagradio luks zgradu!

Radiša Urošević pokrenuo je privatni biznis sa sinovima, pa je na Zlatiboru sagradio zgradu za koju kažu da je jedna od najlepših na poznatoj planini.

Pevač Radiša Urošević je pokrenuo biznis na Zlatiboru gde gradi apartmane sa svojim sinovima. Naime, pre nekoliko godina pevač Radiša Urošević pokrenuo je privatni biznis sa sinovima, pa je na Zlatiboru sagradio zgradu za koju kažu da je jedna od najlepših na poznatoj planini.

Biznis vodi Radišin sin Nikola, a pevač kaže da su u tu gradnju uložili puno energije i ljubavi da bi sve izgledalo onako kako su zamislili.

- U poslednje vreme smo često na Zlatiboru, gore smo napravili jednu stambenu zgradu. Kada ljudi vide da je nešto kvalitetno urađeno, kada prepoznaju kvalitet, rad i trud, onda govore da uradimo još neku. To je stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sam majstorima, počev od struje, pa dalje – rekao je Radiša.

Pevač kaže da tokom gradnje nisu imali nikavih problema i dodaje da je ceo posao prepustio sinu koji je skoro sve sam uradio.

- Kada sam gradio kuću bilo je tako da mi doteraju kamion peska koji za druge ljude košta na primer 50 evra, a za mene je koštao 80. Kada smo sada gradili na Zlatiboru, znali su ljudi iz opštine ko stoji iza toga, ali sam govorio deci da se nikada ne pozivaju na mene – kazao je pevač za Grandonline.

- Sin je to sam uradio, bez trunke moje pomoći. Imao je sigurno tu prohodnost da znaju čiji je sin, pa žele da učine.

