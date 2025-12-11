Hrabra Sejda u javnosti bez kose: Halidova udovica plače kao kiša, sin joj ljubi ruku i mazi glavu! (VIDEO)

Legendarni pevač narodne muzike Halid Bešlić, koji je preminuo u oktobru ove godine u 71. godini, nedavno je ponovo ujedinio ljude širom regiona - ovoga puta kroz muziku, emocije i iskreno sećanje.

Na dan kada bi napunio 72 godine, u Sarajevu je organizovana posebna manifestacija pod nazivom "Budi kao Halid" - veče posvećeno njegovom liku, delu i svemu što je ostavio generacijama koje dolaze.

U prepunoj sali JU Centar kulture i mladih Opštine Centar Sarajevo, srednjoškolci iz Prve, Druge, Treće, Pete i Bošnjačke gimnazije, uz podršku mlađih učenika iz OŠ "Musa Cazim Ćatić" i KŠC "Sv. Josip", izveli su najlepše Halidove pesme. Publika je sve vreme pratila izvođače, a mladi su atmosferu ispunili ljubavlju i poštovanjem prema umetniku čije su melodije obeležile decenije.

U prvom redu sedeli su njegova supruga Sejda i sin Dino, vidno dirnuti svakom numerom. Poseban trenutak večeri dogodio se kada je jedan dečak otpevao pesmu "Sejda", simboličan i emotivan omaž Halidovoj životnoj saputnici.

Dečak se rasplakao tokom izvođenja, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz i ljudi iz sale su ustali na noge, dok Sejda nije mogla da zaustavi suze.

Na snimcima sa događaja se vidi da se Sejda suočava sa zdravstvenim izazovima i da više nema kosu, ali upravo način na koji ponosno stoji uz svoju porodicu i dostojanstveno prolazi kroz sve što joj život donosi, ostavio je snažan i dirljiv utisak na sve prisutne.

Veče je proteklo u emocijama, seti i poštovanju, ali i u ljubavi koja je jasno pokazala da Halid Bešlić i dalje živi kroz svoje pesme, svoju porodicu i generacije mladih koji čuvaju njegovu tradiciju.

Podsetimo, Halid je sa suprugom bio u braku gotovo pola veka i slovili su kao jedan od najskladnijih parova na estradi.

Pre dva meseca objavljena je pesma posvećena supruzi koja se i zove "Sejda", a napisao ju je Aleksandar Milić Mili. Pevač je često naglašavao da je Sejda bila i ostala njegova najveća podrška, temelj porodice i životni suputnik.

Autor: N.Panić