OGLASILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ IZ PORODILIŠTA: Hvala svima na lepim porukama, beba je vrlo... (FOTO)

Aleksandra Bursać postala mama devojčice Kasije; i mama i beba su dobro, okružene ljubavlju, podrškom i radosnim porodičnim trenucima sada.

Aleksandra Bursać juče, 10. decembra, donela je na svet devojčicu Kasiju. Njenu sreću odmah je podelio i suprug Stevan Sekulić, koji se oglasio iz porodilišta i na Instagramu objavio prvu fotografiju sa naslednicom.

Danas se oglasila i sama pevačica – uz nežnu fotografiju malene Kasije u krevecu otkrila je da se i ona i beba osećaju odlično. Dodala je da su dani nakon porođaja ispunjeni emocijama, ljubavlju i nestrpljenjem da uskoro svi zajedno dođu kući, gde ih čeka prava mala porodična idila.

- Od srca hvala svima na lepim porukama, čestitkama i lepim željama. Vaše reči su mi ulapšale ove prve najposebnije trenutke. Hvala što ste uz nas i delite našu radost. Još malo da se oporavim i svima ću odgovoriti. U bolnici me paze najbolje moguće i osećam se sigurno. Beba je ocenjena sa 10 i vrlo je raspevana. Ja sam dobro, s obzirom na carski rez - poručila je kratko Aleksandra Bursać

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

Autor: M.K.