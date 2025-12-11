MOJ MUŽ I DECA SU MUSLIMANI, ALI JA SAM PRAVOSLAVKA! Jelena bin Drai progovorila o životu sa šeikom: Klanjaju pet puta dnevno

Jelena bin Drai, rođena u Žablju, govori o luksuznom životu u Emiratima, porodici, veri i svakodnevici uz veliki tim koji joj pomaže.

Rođena u selu Žabalj, nedaleko od Novog Sada, Jelena danas važi za jednu od najbogatijih Srpkinja. Sa suprugom Saidom odgaja četvoro dece, a njihova porodična svakodnevica odvija se u luksuzu na koji su tokom godina navikli.

Tokom gostovanja u jednom podkastu, Jelena je otvoreno govorila o raskošnom životu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, od raskošnih vila i privatnih škola za decu, do svakodnevnih navika koje bi mnogima delovale poput prizora iz filma. Otkrila je i da joj uprkos svemu najviše nedostaju mir i spontana druženja koja je imala u Srbiji, zbog čega se trudi da balansira između blještavila Dubaija i topline rodnog kraja.

- Moj muž i deca su muslimani, ali ja sam pravoslavka. Nikada nisam prešla u islam, iako se o tome dugo spekulisalo. Said i deca klanjaju pet puta dnevno, u čemu učestvuje čak i naš četvorogodišnji sin. Smatram da islam uči mnogim važnim vrednostima i da im upravo molitve pomažu da razviju disciplinu - ispričala je Jelena.

Ne krije da u organizaciji života ima veliku pomoć brojnih zaposlenih koji putuju svuda sa njom.

- Imamo četvoro dece - Asiju (16), Hilala (13), Hamdana (12) i Rašida (4). Njihove obaveze posle škole su brojne: šah, klavir, arapski jezik, košarka, plivanje... Dobro sam organizovana, ali imam i veliki tim kod kuće. Kuvare, vozače, služavke i dadilje koji su uz nas više od deset godina. Sve njih smatram delom porodice. Putuju sa nama gde god da idemo. Moj vozač, na primer, nije samo vozač - on brine i o mojim dečacima - rekla je Jelena bin Drai u podkastu Luke Rožajca.

Boravak u vrtiću 4.000€

Boravak u njihovom privatnom vrtiću košta 4.000 evra (16.400 dirhama), a deci se pruža stručna nega, kvalitetni obroci i luksuzni enterijer – tapete iz Portugala, tepihe iz Amerike i podove od materijala iz Nemačke.

Svi Jelenini privatni biznisi smešteni su u neposrednoj blizini palate, uključujući i privatnu bolnicu porodice Bin Drai. Osim toga, Jelena vodi luksuzni modni brend, kao i dva kozmetička salona.

Mladoženja platio mladu milion dolara

Podsetimo, Par je bio u vezi četiri godine pre nego što su odlučili da se venčaju, a sudbonosno "da" izgovorili su 2007, na ceremoniji kojoj je prisustvovalo oko 300 zvanica iz celog sveta. Kako je nekadašnja manekenka otkrila, sve je bilo u znaku broja četiri.

- Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece - rekla je tada Jelena.Na intimnom slavlju, koje se odigralo u kući Saidovog oca u Dubaiju, ispoštovani su i srpski i arapski običaji, ali najzanimljivija je bila u režiji "prodaja mlade" Jeleninog brata.- Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: "Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara." Suprug Jelene Bin Drai je na to opsovao na tečnom srpskom.

- U međuvremenu moj suprug je zvao moju majku Vasilije da mu pomogne, a ona mu je doviknula: "Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!". Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila - rekla je Jelena koja je svojevremeno otkrila kako izgleda brak sa šeikom.

- Uvek svečano, kao i slava i Božić ili bilo koji islamski praznik. U našoj kući se sve slavi i poštuje po običajima koji nalažu. Farbaju se jaja, sprema se domaća srpska hrana, deca se kucaju jajima. Celu tradiciju iz Srbije smo preneli ovde - izjavila je svojevremeno Jelena.

