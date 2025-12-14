ŠOK! Nećete verovati koliku penziju prima Nada Obrić: Da nemam decu da mi pomažu, ne znam kako bih...

Pevačica Nada Obrić jednom prilikom je otkrila da njena penzija iznosi 16.000 dinara.

Iako je decenijama na javnoj sceni, kako je ispričala mesečno joj na računu legne suma novca od koje jedva uspe da preživi mesec.

- Negde ja krivim nas same zato što nemamo nacionalnu penziju. Radila sam 14 godina u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 dinara i nešto - rekla je Nada Obrić jednom prilikom za domaće medije i dodala:

- Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evro, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000 dinara. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu - izjavila je pevačica tada.

Autor: Pink.rs