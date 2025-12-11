Nakon vesti da je izgubila bebu Džidža napustila Beograd: Otkriveno gde je otputovala, dečko se ne odvaja od nje

Aleksandra Džidža Stojković nedavno je izgubila bebu u drugom mesecu trudnoće, a tim povodom nije htela da se oglašava za medije. Ona je sada otputovala iz srpske prestonice, a dane provodi na poznatoj planini.

Džidža je, naime, nedavno izgubila bebu, a tu vest je potvrdio njen otac Dragan Stojković Bosanac. Sada je sa dečkom Milanom otišla na Staru planinu, gde uživaju zajedno u svežem vazduhu i miru.

Džidža šeta po prirodi u opuštenom izdanju, puštene kose i s kapom na glavi, nosila je trenerku, a na licu je imala naočare za sunce. Na ulazu u hotel čekao ju je dečko, s kojim je već duže u vezi.

Inače, Džidža je već duže u vezi sa Milanom Obradovićem. On radi u državnoj instituciji. Bila utučena, nije napušala porodičan domPodsetimo, Dragan Stojković Bosanac nije krio tugu zbog svoje ćerke Džidže i gubitka bebe. On je na snimanju "Pinkovih zvezda" tada rekao da njegova ćerka nije dobro.

Danas su domaći mediji uslikali Džidžu ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi. U ovim trenucima pevačica ima najveću podršku svoje porodice i prijatelja, a od roditelja se ne odvaja.Ona je automobil parkirala nasred ulice, a potom je, kako navode, vidno utučena otključala kapiju i ušla u dvorište.

Autor: M.K.