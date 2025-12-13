AKTUELNO

Domaći

NEĆETE VEROVATI KOJI FAKULTET JE ZAVRŠIO VELJKO RAŽNATOVIĆ! Posvetio se boksu, razvio privatan biznis, a malo ko zna da ima ovu diplomu

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Veljko Ražnatović profesionalno se bavi boksom, ima svoju farmu svinja, međutim malo ko zna da je sin najveće balkanske zvezde Cece Ražnatović završio i fakultet.

Veljko je sa sestrom Anastasijom pohađao internacionalnu osnovnu i srednju školu, a potom je obrazovanje nastavio na Kipru gde porodica Ražnatović poseduje kuću.

Foto: Instagram.com

U Banjaluci je diplomirao 2019. godine kad je stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.- Sada razmišljam samo o boksu, tu se vidim i u budućnosti, ali nikad se ne zna gde put može da vas odvede... Diploma sigurno ne smeta. Planiram da doktoriram, ali boks! Da krajem ove, ili početkom sledeće godine, osvojim pojas evropskog šampiona, Bože zdravlja. Posle toga da jurim i svetski tron - rekao je tada Veljko Ražnatović.

