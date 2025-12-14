AKTUELNO

ŠOKANTNO! Svi se pitaju šta je to na licu Lune Đogani: Objavila snimak u neobičnom izdanju i privukla gomilu komentara

Izvor: Blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Luna Đogani pozirala je na mrežama sa maskom koju koristi za čisto lice, a onda je pokazala kako sve to izgleda u video prilogu.

Njeni fanovi su se pitali šta je to stavila, ali ona nije htela da komentariše o kojim sastojcima je reč.

Foto: Instagram.com

Poznata po tome da bez zadrške pokazuje svoje "realno lice", Luna je ovim snimkom još jednom dokazala da je potpuno imuna na komentare i opsesiju Instagram estetikom.

Jedno je sigurno, njen snimak postao je viralni hit, a Luna pokazala da je među retkima koji se ne obaziru na reakcije i slobodno se zabavljaju pred kamerom.

ONO ŠTO SAM ČULA, NIJE ME DOTAKLO: Anabela Atijas priznala zbog čega ne snima nove pesme s Gagijem, pa otkrila šta je Luna nasledila od njih

Autor: Pink.rs

