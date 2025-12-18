Uhvatio zmiju za glavu kao od šale: Nenad Jezdić pokazao delić svog raskošnog imanja koje ne prodaje ni za živu glavu! (FOTO)

Glumac Nenad Jezdić podelio je fotografije sa imanja u Zabrdici, uključujući i snimak sa zmijom. Otkrio je kako izgleda njegov porodični život, rad u voćnjaku i uspešan biznis sa rakijom.

Glumac Nenad Jezdić, koji sa suprugom i četvoro dece živi u selu Zabrdica kraj Valjeva, podelio je nove prizore sa svog imanja na kom godinama razvija porodični posao. Među nizom fotografija najviše pažnje izazvala je ona na kojoj drži zmiju, dok u pozadini stoji njegov raskošni voćnjak. Glumac ne krije koliko je srećan okružen prirodom i svojim voćnjakom.

Ispovest iz prirode: “Od nje smo uzimali samo najbolje”

Nenad je na Instagramu objavio presek godine koja se bliži kraju, uz fotografije zrelog voća, detalje sa imanja i kadar u kom drži zmiju, što je izazvalo veliki broj reakcija.

Uz slike je kratko poručio:

„Ove godine od prirode smo uzimali samo najbolje. Sve njeno, naročito ono što može biti opasno — vraćali smo joj. A brinuli smo o onome što je tražilo našu pažnju i negu. Dužni smo joj i zahvalni.“

Imao ponude za prodaju imanja, ali novac ga nije zainteresovao

O njeogovom imanju i voćnjacima se govorilo i ranije, a zanimljivo je da su i komšije jednom prilikom za Kurir istakle da su mnogi pokušali da ga ubede da proda imanje i destileriju, nudeći mu ogromnu sumu, ali glumac o tome nije želeo ni da razgovara.

„Nenad je skoro celo leto bio ovde, radio je bez prestanka. Tu mu je bila i porodica. Proizvodnja rakije mu ide odlično, što je i očekivano kad neko toliko ulaže. Dolazili su ljudi sa ozbiljnim ponudama da otkupi imanje, ali on ne želi da ga se odrekne. Zabrdica je postala poznata upravo zbog njega. Ovo je za njega kutak raja, i svake godine sve više ulaže u njegovo uređenje“, ispričali su komšije.

Zadovoljan u selu, ali i na setu

Jezdić je ranije isticao da mu je porodica najveće utočište i da je najsrećniji kada je sa suprugom i decom u Zabrdici. Ipak, gluma ostaje njegov najveći profesionalni poziv.

„Otako se bavim ovim poslom, uvek mi je teško da sebe posmatram kao nekoga sa iskustvom. Ali nikada se nije ovoliko radilo. Krivo sedi, a pravo besedi“.

Autor: M.K.