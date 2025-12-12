PORODIČNA IDILA: Anja Mit prošetala sa JEDNOMESEČNOM BEBOM i zgodnim košarkašem, novopečeni roditelji zaljubljeni kao prvog dana (FOTO)

Anja Mit (33) se porodila se 12. novembra i na svet donela sina kom je dala ime Filip.

Otac deteta je košarkaš Vladimir Petrović, sa kojim je glumica u vezi, iako je to ranije krila. Nedavno je na svom Instagram nalogu podelila porodične fotografije sa partnerom i sinom Filipom, nakon što se povukla iz javnosti tokom trudnoće.

Ime Filip vezuje se za mudrost! Nosio ga je na primer Filip Makedonski tokom antičkog doba! Petrović inače ima srpsko i grčko državljanstvo, ali se trudi da svoj privatni život čuva u tajnosti.

Komšije i mediji su opisali par kao srećan i stabilan — često ih vide zajedno u šetnji i provode vreme zajedno pre nego što se Anja porodila. Pre ove veze, Anja je bila udata za pilota Ognjena Vesića, ali su se razveli pre nego što je uplovila u vezu sa Vladimirom.

Prema rečima onih koji ih svakodnevno viđaju Anja i Vladimir su svakodnevno u šetnji!

Autor: Pink.rs