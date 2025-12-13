PREDRASUDE I LAŽNI MORAL SU NAJVEĆI PROBLEMI: Dragan Marinković Maca šokirao javnost svojom izjavom

Glumac i šoumen Dragan Marinković Maca priznao je sa kojim problemima se svakodnevno suočava.

Dragan Marinković Maca nedavno je u jednoj emisiji govorio o svom detinjstvu ali i nepoznatim detaljima iz svog života.

"Papak je gori od atomske bombe"

- Papak je gori od atomske bombe. Predrasude i lažni moral su najveći problemi i dominantne karakterne osobine jednog papka. To je džukela koja će vas za*ebati. To morate da znate. Svaki dan se osećam kao u crtanom filmu "Kalimero" i govorim: "To je nepravda!" U principu život je vrlo jednostavan, tih, miran i povučen, ali postoji milion prepreka i ljudi koji to na neki način iskomplikuju, ali je generalno jednostavan - govorio je glumac.

Autor: Pink.rs