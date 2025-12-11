MILICA DABOVIĆ OPERISANA! Od jutra do mraka u strašnim bolovim, bivša košarkašica otkrila detalje intervencije

Bivša košarkašica Milica Dabović otkrila je da je imala zdravstvenih problema zbog kojih je morala da se javi u zdravstvenu ustanovu. Tvrdi da je sada u redu, ali da se gotovo dve nedelje imala bolove.

Milica Dabović otkrila je da je morala da poseti lekara, a iako nije detaljisala o čemu je reč, kaže da je sada sve u redu i da se oseća odlično.

- Ja sam snaga. Jedna spontana slika posle 12 dana bola. Kako sam rekla doktoru, operacija uspela, pacijent jedva preživeo! Idemo dalje sve do medalje - napisala je ona na Instagramu.

Kako je Milica otkrila, ona je imala operaciju vilice.

- Danas je 12. dan od operacije koju sam imala, četvrti put operisala donju vilicu, strašno loš kvalitet zuba, implanti, veštačke kosti. Da mi je neko pričao da ću 12 dana od jutra do mraka biti u strašnim bolovima ne bih mu verovala - otkrila je Milica.

Iznad ovog opisa stoji njena fotografija koju je napravila u automobilu i u dobro poznatoj pozi Milice Dabović, gde dekolte stavlja u prvi plan.

Istetovirala četiri slova, posvetila ih sinu

Bivša košarkašica Milica Dabović objavila je fotografiju na svom Instagram profilu i pokazala novu tetovažu na ruci. Naime, ona je istetovirala rukopis njenog sina Stefana, pa se javno pohvalila.

Milica je objavila trenutak dok se tetovirala u jednom salonu, a svi su videli papirić na kom je Stefan napisao "Mama" sa nacrtanim srcem pored.

Ovo je raznežilo sve, a posebno Milicu koja je rešiča da zauvek nosi poruku na svom telu.

Autor: M.K.