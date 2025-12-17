AKTUELNO

Domaći

LUKSUZNO I SKUPO! Dečko Jovane Jeremić grmi u besnoj mašini od 150.000 evra

Izvor: pink.rs, Foto: pink.rs, instagram.com ||

Otkako se saznalo da je voditeljka Jovana Jeremić u vezi sa Milošem Stojanovićem poznatijim pod nadimkom Tigar, on je postao veoma aktivan na svom Instagram profilu.

Sada se Miloš Stojanović, poznatiji kao Tigar, usnimio u besnoj mašini, što je uzburkalo domaću javnost.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Miloš Stojanović je na pomenutoj društvenoj mreži objavio snimak iz besne mašine, marke "Mercedes" čija je cena oko 150.000 evra.

Foto: Instagram.com

On je vozio centrom Beograda, pokazao je enterijer, a potom se oglasio iz teretane koju redovno posećuje kako bi odradio trening.Na sebi je imao belu majicu, crnu trenerku, a bio je spreman za udaranje džaka za boks i samo je kratko napisao: "Idemo, boks trening".

Foto: Instagram.com

Autor: Pink.rs

#Jovana Jeremić

#Veza

#jutarnji

#ljubavna veza

#novi dečko

#tigar

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Domaći

NOVI DEČKO JOVANE JEREMIĆ POKREĆE BIZNIS: Evo o čemu je reč, radovi u toku, a on sve usnimio (FOTO)

Domaći

Ovo je otac novog dečka Jovane Jeremić! Brutalno je ubijen u sačekuši, likvidirao ga Arkanov kum?!

Domaći

Jovana Jeremić u vezi sa Tigrom, a ZBOG DRAGANOVOG POTEZA SVI UBEĐENI DA MU NIJE SVEJEDNO: Mreže se usijale, a svi čekaju voditeljkinu reakciju (FOTO)

Domaći

Evo ko je novi dečko Jovane Jeremić! Ima hotele po Crnoj Gori, zovu ga Tigar, a oca mu znaju svi (FOTO)

Domaći

Guglao sam i video, pretpostavljam da... Oglasio se Dragan Stanković nakon vesti da Jovana Jeremić ima novog dečka

Domaći

OVO JE BRAT JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka TV Pink javno pokazala kako on izgleda, ne krije koliko joj je pomogao! (FOTO)