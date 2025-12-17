LUKSUZNO I SKUPO! Dečko Jovane Jeremić grmi u besnoj mašini od 150.000 evra

Otkako se saznalo da je voditeljka Jovana Jeremić u vezi sa Milošem Stojanovićem poznatijim pod nadimkom Tigar, on je postao veoma aktivan na svom Instagram profilu.

Sada se Miloš Stojanović, poznatiji kao Tigar, usnimio u besnoj mašini, što je uzburkalo domaću javnost.

Naime, Miloš Stojanović je na pomenutoj društvenoj mreži objavio snimak iz besne mašine, marke "Mercedes" čija je cena oko 150.000 evra.

On je vozio centrom Beograda, pokazao je enterijer, a potom se oglasio iz teretane koju redovno posećuje kako bi odradio trening.Na sebi je imao belu majicu, crnu trenerku, a bio je spreman za udaranje džaka za boks i samo je kratko napisao: "Idemo, boks trening".

