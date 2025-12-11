Veliko slavlje u domu Nataše Bekvalac! Pevačica objavila fotografiju zbog koje ćete se raznežiti: Mojoj mamici, mojoj kraljici.. (FOTO)

Nataša Bekvalac čestitala je svojoj mami Miri rođendan. Ona je podelila njihovu zajedničku fotografiju i ostavila emotivnu poruku, a nema sumnje da se sprema slavlje u porodičnom domu.

Naime, danas u domu Nataše Bekvalac postoji povod za slavlje, a tim povodom se pevačica oglasila.

Nataša je podelila zajedničku fotografiju sa majkom Mirom i javno joj čestitala divan dan.

- Mojoj mamici, mojoj kraljici, najdivnijoj mami i baki na svetu danas je rođendan. Mama - imenica koja nema zamenicu, napisala je, a fotografija je raznežila mnoge.

"Deca su mi prioritet"

Inače, i Nataša Bekvalac je jednom prilikom govorila o deci. Nataša je istakla da su joj ćerke uvek prioritet u odnosu na karijeru.

- Moj prioritet nije muzika već moja deca i moja majčinska uloga koja je zahtevnija jer sam samostalni roditelj i Hani i Katji i nikada ne bih stavila karijeru i muziku ispred dece. One su pre i iznad svega. Susrećem se sa strahom, nesigurnostima, pitanjima da li ja to mogu i da li sam kapacitet da sama odgajam i vaspitavam svoju decu. Imam jaku veru u univerzum i Boga u znam da on da uvek da koliko možeš da izdržiš - rekla je Nataša i dodala:

- Preokret se dogodio pre sedam i po godina. Tada mi se život promenio u sekundi, to mi se tada dogodilo.

