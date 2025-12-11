AKTUELNO

TRAGEDIJA! Poznata pevačica poginula u saobraćajnoj nesreći

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs ||

Porodica objavila emotivno saopštenje. Ostavila je roditelje, brata, sestru i verenicu.

Američka pevačica Kamerin Megnes, poznata po tome što je na turnejama nastupala uz čuveni bend Uan Dajrekšn (One Direction), tragično je izgubila život u 26. godini nakon što je na nju naletelo vozilo dok je vozila električni trotinet.

Nesreća se dogodila prošlog petka u Fort Majersu na Floridi, a vest o njenoj smrti potvrđena je ove nedelje na njenim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Porodica objavila dirljivo saopštenje

U objavi na Instagramu stoji:

- Naša srca su slomljena dok tugujemo za našom voljenom Kamerin, blistavom dušom čiji su glas, osmeh i svetlost dotakli brojne živote. Bilo da je bila pod talasima ili na bini, život je dočekivala hrabro, sa beskrajnom dobrotom. U tišini među talasima, njena uspomena će izroniti — jasna, smela, nezaboravna. Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša mila devojko. Večno si voljena i zauvek čuvana. Molimo vas da njenu porodicu i prijatelje držite u molitvama dok prolaze kroz ovaj težak period.

Autor: Pink.rs

#Kamerin Megnes

#One Direction

#pevačica

