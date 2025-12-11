SUZANA JOVANOVIĆ NEPREPOZNATLJIVA: Udovica Saše Popovića se pojavila sa crnom kosom, ovakvu je nikad niste videli (FOTO)

Druga osoba!

Mnogi su zaboravili koliko je pevačica Suzana Jovanović bila zgodna i atraktivna na početku svoje karijere. Pesme poput "Plavuša", "Džaba care", "Plakala bih i bez suza", "Oči, oči" i mnoge druge, bile su tada, a i sada veliki hitovi, a svaki Suzanin nastup bio je ispraćen posebnim i atraktivnim kombinacijama. Bilo je tu svega - od kratkih suknja i šljkokičavih i flourescentnih haljina, pa sve do mrežastih čarapa i elegantnih izdanja.

Međutim, mnogi su zaboravili kako je udovica Saše Popovića izgledala u eri kada je imala kraću crnu kosu, budući da je prepoznatljiva po dugoj, bujnoj, plavoj kosi.

Podsetimo, Saša Popović je umro 1. marta ove godine, a Suzani Jovanović su u najtežim životnim trenucima bili tu ćerka Aleksandra, i sin Danijel iz prvog braka, kog je Saša gledao kao svoje dete.

Inače, malo ko zna da je Suzana čak dva puta rekla "da" Popoviću - prvi put tokom klasične prosidbe u zlatari, a drugi put pred milionima gledalaca u emisiji uživo.Pevačica nikada nije krila koliko je ponosna na njihovu ljubav i činjenicu da je Saša od prvog dana prihvatio njenog sina Danijela iz prvog braka kao svog.

Autor: M.K.