DA LI PREPOZNAJETE PEVAČICU SA FOTOGRAFIJE?! Danas je atraktivna brineta koja je starijem biznismenu rodila sina i izgleda totalno drugačije (FOTO)

Svoju karijeru gradila je od nule, a malo ko zna da je njen put do uspeha bio veoma težak i trnovit!

Naime, pevačica je prvi dodir sa medijima imala 2003. godine kada se prvi put pojavila na audiciji za muzičko takmičenja, međutim tada nije prošla u takmičenje, a onda je sreću okušala i 2006. godine takođe na istoj audiciji gde je prošla i već naredne godine postala zvezda.

Fotografije sa početka njene karijere šokirale su javnost jer je pevačica promenila svoj izgled do neprepoznatljivosti! Pevačica je promenila boju kose, ali to nije sve! Primetne su i brojne korekcije na njenom licu, što nam potvrđuje da je uradila niz korekcija i zahvata.

Podsetimo, sukob nekadašnjih drugarica Kije Kockar i Katarine Živković sve je iznenadio s obzirom na to da su nakon mnogo vremena odlučile da prekinu ćutnju i iznesu "prljav veš" iz svog odnosa!

Naime, nakon Kaćine izjave da Kija nema "muža i prijatelje", Kockareva joj je javno odgovorila.

- Ovo je bio tvoj odgovor. Za nekog ko se borio za potomstvo, uz koju sam bila tada svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila, tužno... Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod - napisala je Kristina.

Nedavno je otkriven identite Katarininog partnera i oca njenog sina Stefana, a u pitanju je stariji biznismen Nebojša Stojković Stojke (56).

Autor: Pink.rs