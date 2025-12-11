Džehva kao mala radila tokom novogodišnjih praznika da bi zaradila novac, a sad moli za pomoć: Molim vas, pošaljite mi slike! (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović je još kao dete radila za novogodišnje praznike sa starijim bratom Savom kako bi zaradila novac, a sada je zamolila sve ljudi koji imaju slike sa njom iz tog perioda da joj ih pošalju.

Teodora Džehverović je na Instagramu zamolila sve koji je prate da joj pošalju ukoliko imaju sliku sa njom iz tog perioda.

- Ljudi, imam molbicu. Kao devojčica sam sa svojim bratom radila za novogodišnje praznike kao 'princeza', a on je bio Deda Mraz. Da li je neko ko me prati, tada bio dete i ima slike da mi pošalje?, pitala je Teodora.

Zarađuje novac preko Instagrama

Inače, poznate ličnosti društvene mreže koriste za dodatnu zaradu, a među njima je i Teodora Džehverović, koja ima veliki broj pratilaca na Instagramu i preko koga zarađuje novac.

Teodora Džehverović 1.3 miliona pratilaca, a ona je pre nekoliko godina dospela u fokusu, kada je na instagramu kružila fotografija na kojoj se može videti prepiska između nje i jednog mladića koji je poželeo da sarađuje sa njom.On je mladoj pevačici ponudio saradnju i tada napisao: "Pozdrav, Teodora. Da li ste za saradnju?"

- Zdravo. Reklame naplaćujemo. Da objavimo reklamu sa proizvodom koji mi odaberemo na stori je 500 evra. Da se objavi na fid (na profilu) 700 evra. Srdačan pozdrav - napisala je ona sa svog zvaničnog profila.

Autor: M.K.