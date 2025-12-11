AKTUELNO

ĆERKA NAJBOGATIJEG SRBINA POKAZALA DEČKA! Objavila intimne trenutke sa njim, zaljubljena do ušiju (FOTO)

Očigledno je to da je mlada bogatašica zaljubljena do ušiju, a par koristi svaki slobodan trenutak da uživa zajedno.

Ema Cepter ne krije njegov identitet, te se njegovo lice jasno vidi na fotografijama koje je objavila.

Podsetimo, Ema je proslavila 25. rođendan, pa se oglasila tim povodom na Instagramu.

- Hvala vam za sve rođendanske želje, da napomenem da je važno slaviti i druge dane, čak i kad nema posebnog razloga. Slavite male pobede, prelep dan, ili nekad samo to što ste se probudili - napisala je Ema Cepter u opisu jedne objave.

Uz ovo se prisetila mnogih momenata u prethodnih 365 dana, pa je u kratkom klipu objavila i nekoliko momenata sa momkom. U kratkom snimku pokazala je lepe trenutke sa njim, sa letovanja i drugih mesta koje su zajedno posetili.

